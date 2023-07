Sarà interamente dedicato ai conti il Consiglio comunale di Sestu in programma martedì 1° agosto, dalle 17.30. Sarà possibile seguire la seduta anche dal canale YouTube del Comune, in diretta. All’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto 2022, la variazione al programma biennale per l’acquisto di servizi e forniture e al piano triennale dei lavori pubblici, la variazione al Dup, l’assestamento di bilancio 2023.

