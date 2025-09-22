Consiglio comunale convocato per eleggere il primo presidente 

Per la nomina del presidente del Consiglio comunale la maggioranza ci riprova e, questa volta, non ci dovrebbero essere problemi. L’Assemblea civica, convocata dal sindaco Alfonso Marras per domani alle 10, è chiamata alla elezione dell’ufficio di presidenza e si presume la riproposizione di Vincenzo Pinna.

La prima elezione avvenuta a dicembre dello scorso anno non aveva avuto vita lunga, essendo stata revocata successivamente dallo stesso Consiglio per ragioni di opportunità e dopo un parere della Regione. La minoranza in quell’occasione aveva chiesto di rinviare la votazione in quanto secondo il consigliere Alessandro Campus «L'orientamento univoco del ministero dell'Interno è che l'elezione di un nuovo presidente del Consiglio può avvenire esclusivamente a partire dalla prossima legislatura. Chiediamo di soprassedere - chiese allora Campus- in attesa di un parere da parte dello stesso ministero e dell'assessorato regionale agli Enti locali affinché l'attività svolta non sia poi annullata».

Ora la situazione è completamente cambiata con una nuova direttiva emanata nello scorso giugno che consente subito l’elezione. «Adesso che lo scoglio è stato superato – anticipano i capigruppo dell’opposizione, Alessandro Campus e Angelo Masala - stiamo decidendo come esprimerci nella votazione del presidente sul quale non c’era nulla di personale ma era solo una valutazione di legge». ( s. c. )

