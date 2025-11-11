«Consiglio comunale: chiarezza su date e orari» 

C’è aria di protesta tra i consiglieri di minoranza e del gruppo misto perché gli orari dei consigli comunali non vengono concordati con tutti e per molti esponenti della massima assemblea cittadina diventa difficile partecipare a causa degli impegni di lavoro.

Così sei consiglieri dell’opposizione (Bebo Casu, Angela Canargiu, Silvia Mamusa, Nicola Orrù, Nicola Ennas ed Emanuela Cruccu hanno scritto alla presidente del consiglio Alessia Cossu, al sindaco, alla Giunta e ai consiglieri di maggioranza chiedendo che vengano tenute in considerazione le esigenze di tutti e non solo di una parte dei consiglieri. «Il 5 novembre è stato annullato un consiglio comunale e c’è stato comunicato il rinvio al 12, ma solo venerdì 7 siamo stati avvisati che il consiglio in questa data sarà alle 9 e non alle 15 come concordato per quello annullato. Ci troviamo di nuovo a dovere adeguare gli impegni privati e lavoratori senza avere la possibilità di partecipare all’individuazione della data e dell’ora utili senza nessuna possibilità di scelta almeno tra due opzioni». Di qui la richiesta da parte dei consiglieri di regole uguali per tutti: «Ci rivolgiamo alla presidente del consiglio comunale: dovrebbe essere una figura super partes, che di fatto sta favorendo solo gli interessi di parte e non di tutti come previsto dal comma due dell’articolo 15 dello statuto comunale. Chiediamo che quel ruolo venga esercitato a beneficio e tutela di tutte e di tutti. Il prossimo consiglio non è straordinario e arriva dopo una lunga pausa e poteva essere convocato in seguito a un maggior coinvolgimento delle parti».

