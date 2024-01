Consiglio comunale, arriva il via libera al bilancio di previsione 

In ritardo di una settimana rispetto alla tabella di marcia della Giunta, ieri il Consiglio comunale ha approvato il documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2024-2026 e anche il bilancio di previsione per gli stessi anni, che prevede una manovra da 53 milioni di euro.

Entrambi i punti sono passati con i soli voti della maggioranza, la minoranza (assente per motivi personali la consigliera del gruppo “Quartucciu nel cuore”, Michela Vacca), invece, si è astenuta. Prima della discussione del secondo punto anche il consigliere, Alessandro Piras, ha lasciato la seduta per motivi personali. Il consigliere, Franco Paderi, ha invece abbandonato l’Aula e non ha partecipato alla votazione.«Le nostre linee programmatiche non solo altro che gli impegni presi con i nostri elettori attraverso il programma presentato dalla lista “Pisu Sindaco”», commenta il primo cittadino, Pietro Pisu. «la nostra pianificazione vuole garantire gli strumenti per poter agire al meglio per la crescita e il bene della nostra città». Lavoro, politiche sociali, pubblica istruzione, cultura, sport e turismo, trasporti e mobilità, politiche alla disabilità, rilancio attività produttive sono le principali linee strategiche su cui vuole intervenire il Comune.

