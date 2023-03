Consiglio comunale, ancora bagarre sulle convocazioni 

Ancora bagarre sulle convocazione dei Consigli comunali, nodo che continua a tenere banco tra le file di maggioranza e opposizione. Nell’aula di via Giofra ormai ci si riunisce di rado e solo la mattina, come sembra sia stato deciso dal gruppo “Pietro Pisu sindaco” all’inizio della consiliatura. Un orario più volte contestato non solo dall’opposizione, ma anche dai cittadini.

«L'argomento ha stancato e, probabilmente, la maggioranza dovrebbe dedicarsi ad altro visto che, a quasi dieci mesi dall'insediamento, l'attività di programmazione e pianificazione è del tutto assente», attacca la minoranza, «la scelta di convocare i Consigli esclusivamente la mattina, senza alcuna possibilità di confronto, è di esclusiva responsabilità della maggioranza che si è barricata in una posizione di chiusura nonostante si parli di disponibilità. Quali siano le ragioni di tale scelta, a oggi, non è chiaro visto che sono continuamente smentite dai diretti interessati con rocambolesche giustificazioni».

In passato la partecipazione popolare era rara, oggi, invece, è del tutto assente. «La maggioranza se ne dovrà assumere ogni responsabilità», incalza l’opposizione, «noi lavoriamo per il bene comune nell'assoluto rispetto dei ruoli e soprattutto dell'organo democratico più rappresentativo della nostra comunità, spesso svilito da comportamenti poco istituzionali». A riaccendere le scintille l’ultimo Consiglio. «La figura del Presidente è stata messa in discussione», attacca la minoranza, «reo di avere arbitrariamente convocato il consiglio per il 3 marzo senza avere l'autorizzazione del suo gruppo di maggioranza, anche se, a onore del vero, la capogruppo (Roberta Lisci) aveva reso la disponibilità per iscritto». Per il gruppo “Quartucciu nel cuore” e per quello Misto «conflitti di interessi, inopportunità, sgarbi istituzionali sono ormai all'ordine del giorno e vengono affrontati con una leggerezza disarmante. Qualcuno dovrebbe riflettere sul proprio ruolo, solo così riuscirebbe a capire che quella responsabilità ha ripercussioni dirette su oltre 13 mila abitanti nei confronti dei quali abbiamo il dovere di agire con onestà e giudizio».

La replica di Roberta Lisci, capogruppo di maggioranza, non si è fatta attendere: «Mi dispiaccio che ancora dopo diversi mesi si discuta sulla nostra disponibilità per quanto attiene i lavori consiliari. Io condivido con il Presidente e gli altri colleghi capogruppo, la "disponibilità" del mio gruppo. Non ho mai indicato una data che non fosse prima condivisa con tutto il gruppo “Pietro Pisu sindaco”».

E aggiunge: «Laddove qualcuno ritiene che sia stato fatto da me il contrario, lo dimostri non con allusioni, ma dati oggettivi. Se poi la minoranza ha avuto comunicazioni differenti da qualche componente del gruppo che rappresento, ci si deve prendere la responsabilità apertamente di dire chi sono. Si è sempre dichiarato che per amministrare ci vuole “coraggio”, sarebbe il caso di averlo in ogni piccola sfaccettatura».