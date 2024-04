Consiglio, Comandini presidente: «Inizia una stagione di riforme» 

La commozione forte del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, i voti inaspettati dall’opposizione, i ringraziamenti a Paolo Truzzu. Il garbo generale. Le premesse per una legislatura non conflittuale, e magari più produttiva di quella appena conclusa, ci sono tutte. «È difficile per me parlare dopo questo voto, questo affetto, che ho non soltanto dai colleghi di maggioranza», esordisce con la voce rotta, «perché si possono avere posizioni diverse, ma questa è la democrazia, la vera politica. Abbiamo la responsabilità di scrivere pagine belle per i sardi, e questo possiamo farlo se siamo uniti e se abbiamo gli stessi obiettivi».

Comandini, che oggi ricopre anche il ruolo di segretario del Pd, è stato eletto ieri, nella seduta d’insediamento dell’Assemblea, alla terza votazione e con 42 preferenze, sei in più di quelle previste (tre gli sono arrivate dai centristi di Sardegna al Centro 20Venti e tre dal Psd’Az). Nella prima parte della seduta, presieduta dal consigliere più anziano Lorenzo Cozzolino, hanno giurato tutti gli onorevoli, compresa la presidente della Regione Alessandra Todde, e i dodici assessori della Giunta.

«Volare alto»

«Dobbiamo volare alto», ripete il Dem dallo scranno più alto dell’Aula. Per riuscirci «è necessario spogliarci delle nostre appartenenze politiche, che sono importanti: io non chiedo a nessuno di rinnegare la propria storia e cultura ma nel momento in cui abbiamo deciso di sederci in quest’Aula, e gli elettori ci hanno dato fiducia, davanti a noi dobbiamo avere solo la Sardegna i tanti problemi che ancora oggi l’attanagliano, impediscono ai giovani di studiare, tengono le donne in una condizione di difficoltà». Comandini ricorda che la XVII legislatura si apre con una novità: la prima governatrice donna nella storia dell’Autonomia. E ringrazia «tutti e sessanta i consiglieri». Anche, tra gli applausi, il candidato del centrodestra sconfitto Paolo Truzzu «per quello che ha fatto e per come ha condotto la campagna elettorale, per le parole di apprezzamento che ha avuto il giorno dopo. Paolo si è messo a disposizione perché lui è un uomo delle istituzioni, che ha fatto il sindaco di Cagliari».

Fase nuova

Anche per questo, «sono certo che i gruppi di minoranza capiranno bene che è necessario lavorare insieme». Uniti in questa fase che Comandini definisce «costituente». D’altronde, «troppe volte abbiamo detto che bisogna fare le riforme. E chi se non noi le deve fare? Ora, apriamo questa fase e voliamo alto, qua ognuno deve indossare la maglietta della Sardegna e il cuore che batte per i sardi. Si apre oggi una fase nuova e straordinaria, chiedo a tutti di esserne protagonisti».

La legislatura è stata avviata sotto la presidenza provvisoria di Lorenzo Cozzolino. «Auspico una costante collaborazione tra la Giunta e questa Assemblea, con proficue interlocuzioni finalizzate a realizzare le risposte legislative necessarie per soddisfare le aspettative dei sardi», ha detto in Aula, «in campagna elettorale abbiamo promesso che ci saremmo occupati di risolvere le crisi che affliggono la nostra regione, ora, per farlo, dobbiamo aprire le porte del palazzo ma soprattutto le orecchie per saper ascoltare i reali bisogni e costruire dopo, con razionalità, le leggi necessarie». Un passaggio del consigliere più anziano sui giovani: «Occorre dargli fiducia, non dobbiamo considerarli come soggetti passivi, ma veri protagonisti della propria crescita in un autentico rapporto educativo: sono loro il nostro futuro». E sulla necessità di «avviare un confronto con il Governo nazionale sui temi dell’Autonomia differenziata e sul principio d’insularità».

La segreteria Dem

Chiusa la seduta, Piero Comandini si è spostato in presidenza, per il passaggio formale di consegne col predecessore Michele Pais. «Lascio il timone in mani sicure a chi ha condiviso con me tutto (Comandini era vicepresidente nella passata legislatura ndr.), pur partendo da posizioni differenti», ha detto l’esponente della Lega. Al sesto piano del palazzo di via Roma il neo presidente ha anche parlato del ruolo che ricopre nel partito. Lascerà la segretaria? «Convocherò subito la direzione, parlerò col presidente del partito (il neo assessore al Bilancio Giuseppe Meloni ndr.) e troveremo la soluzione per il Pd. Io e il presidente abbiamo scommesso nel Campo largo e nella scelta di una donna per il governo della Sardegna e ci siamo sentiti di sostenerla con ruoli chiave».

L’altra analisi

Nella giornata della distensione, il capogruppo del Pd Roberto Deriu ha fatto un’analisi alternativa: «La destra ha subito una sconfitta notevole ed è segnata da divisioni profonde. Basti pensare all’elezione del presidente: non avevano un candidato di bandiera, alcuni voti sono confluiti sul candidato del centrosinistra che neanche li aveva chiesti. Questa è una situazione di difficoltà». Come saranno i prossimi cinque anni? «Dipende dall’energia che sarà capace di generare la nuova Giunta: se proporrà molti provvedimenti, allora il dibattito consiliare riprenderà sui grandi temi; se invece sarà timida, svolgendo tutto nel segreto di delibere non cliccabili, allora il Consiglio resterà fermo».

Responsabilità

Roberto Li Gioi (M5S) sente «grande responsabilità per la riconferma, il fatto di essere in maggioranza mi porterà a incidere maggiormente per portare avanti le priorità dei trasporti, delle infrastrutture e della Sanità». Giuseppe Dessena (Alleanza Verdi Sinistra) è stato assessore alla Cultura nella Giunta Pigliaru: «Sono convinto di poter dare un contributo importante vista la mia esperienza istituzionale, ci attende un periodo impegnativo».

