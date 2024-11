Consiglio, cade il muro sulle aree idonee: sì al richiamo allo Statuto  

Comunque vada a finire, una cosa è certa: la maggioranza che sostiene Alessandra Todde ha lasciato cadere il muro inizialmente eretto sul disegno di legge Aree idonee. Ieri, l’Aula convocata per proseguire l’esame del testo è saltata. In serata, al termine di una lunga riunione in presidenza del Consiglio regionale, gli schieramenti sono riusciti a raggiungere qualcosa di molto simile a un’intesa sulle proposte di modifica avanzate dalla minoranza.

Principio cardine

Su tutte, quella per l’inserimento nel testo di un riferimento chiaro all’articolo 3 dello Statuto sardo che prevede la competenza primaria della Regione in materia urbanistica e di edilizia. Un riferimento, quindi, al principio cardine che ha ispirato la Pratobello 24. L’accordo finale dovrebbe essere suggellato oggi: alle 9.30 è prevista un’altra capigruppo, con il Campo largo chiamato a dare una risposta definitiva sulle richieste della minoranza. Se le cose si dovessero mettere bene, il via libera al ddl Aree idonee potrebbe arrivare anche entro la prossima settimana. In ogni caso, sia maggioranza che opposizione vorrebbero evitare il vuoto normativo sull’installazione degli impianti da rinnovabili. L’unico modo per riuscirci è approvare prima dell’11 dicembre, quando la Consulta si riunirà per decidere sul ricorso del Governo contro la moratoria della Giunta che vieta l’installazione di nuovi impianti da rinnovabili per diciotto mesi. Il ddl Aree idonee, infatti, abrogherebbe la moratoria che verosimilmente la Corte costituzionale giudicherà illegittima.

Le altre proposte del centrodestra riguardano il miglioramento del passaggio sulle comunità energetiche, la revisione dell'articolo sulle deroghe per i Comuni che vogliano installare impianti in aree non idonee, l’istituzione di una commissione speciale sull’energia operativa per tutta la legislatura sotto la presidenza della minoranza, l’impegno a lavorare su una norma di attuazione dello Statuto per tutelare il territorio e avere in futuro uno strumento più forte. Anche su questi punti, ieri la maggioranza non ha posto alcun veto. Solo per le deroghe per i Comuni, avrebbe posto la condizione che siano previste, accettando però che a decidere siano i cittadini attraverso referendum.

«Proposta lacunosa»

«Abbiamo convinto la maggioranza a interrompere i lavori in aula per analizzare le nostre proposte, comprese quelle relative alla Pratobello 24», è stato il commento dei capigruppo di minoranza dopo il rinvio a oggi della discussione in Aula. «Il ddl della Giunta Todde è una proposta lacunosa e pericolosa per il futuro dell’Isola», hanno aggiunto, «perciò, questo stop è una nostra vittoria e dimostra quanto lo sfoggio dei muscoli, in particolare da parte della presidente Todde, non sia stato produttivo». Ieri la maggioranza ha comunque detto no alla proposta di far rientrare il ddl in commissione, rilanciando invece sull’opportunità che fossero i capigruppo ad affrontare la revisione del testo, come poi è successo.

«La seduta è slittata per l’interesse comune degli schieramenti di fare la legge migliore possibile per i sardi su un tema fondamentale come la transizione energetica che riguarda il futuro della nostra Isola», ha invece spiegato il presidente dell’Assemblea Piero Comandini. Sulle proposte della minoranza: «Il tema delle comunità energetiche è molto caldo, e una commissione che aiuti la maggioranza e la Giunta a creare un piano energetico è un ragionamento che si può fare». Sull’opportunità di inserire il riferimento allo Statuto: «In questa legislatura i principi statutari devono essere fondamentali, non solo quando parliamo di energia ma anche di trasporti e di temi su cui i sardi attendono risposte». Infine, sull’eventualità di una fusione tra ddl Aree idonee e Pratobello 24: «In discussione oggi c’è il ddl Aree idonee, in questo testo saranno inserite tutte le proposte migliorative».

