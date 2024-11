Consiglio, braccio di ferro sui conti 

Il Documento unico di programmazione passa fra le polemiche, dopo cinque ore di riunione intervallate da discussioni e tensioni in Consiglio comunale. Un lungo braccio di ferro fra maggioranza e gran parte delle opposizioni nel Comune di Selargius, terminato con 12 sì al Dup e la bocciatura degli emendamenti presentati dalla minoranza. «Proposte migliorative in settori dove l’amministrazione non ha previsto investimenti, dall’agro al turismo, sino alle politiche giovanili», spiegano dai banchi dell’opposizione,« ma la maggioranza le ha respinte». «Le risorse le troveremo e saranno inserite nel bilancio di previsione che approveremo entro fine anno», la replica del sindaco Gigi Concu.

Il clima

Dopo la bagarre durante la seduta della scorsa settimana - terminata con un nulla di fatto fra assenze e votazione saltata per via della mancanza del numero legale in Aula - il Dup è tornato in Consiglio per il via libera. Non prima della discussione degli emendamenti presentati dalla minoranza. Cinque in tutto: in testa la proposta di inserire l’investimento di 25mila per lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, altrettante risorse all’anno per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, dalle attività produttive ai servizi di pubblica utilità. «Per le politiche giovanili non è previsto neanche un euro», commenta consigliera Francesca Olla, «con l’emendamento chiediamo di prevedere 20mila euro all’anno per il prossimo triennio». Per la tutela del territorio e dell’ambiente la richiesta è di dedicare 30mila euro. «È evidente la scarsa capacità di programmazione da parte di questa Giunta che - continuo a dire - è mediocre, salvo qualche assessore», sottolinea il consigliere Alberto Cappai dai banchi della minoranza. «Lo dimostra l’ennesimo silenzio in Consiglio».

I temi

Lente di ingrandimento anche sul turismo, dove si chiede di incrementare l’investimento dagli 11mila previsti a 25mila. «Non si fa nessuna promozione turistica», dice Franco Camba, «non si capisce se non siete consapevoli del patrimonio culturale che ha Selargius, oppure lo sapete ma non si vuole spendere neanche un euro. La nostra città», aggiunge, «non può vivere di solo Matrimonio selargino, un evento che durante l’anno non porta niente al territorio».Emendamenti bocciati, mentre il Dup è passato a notte fonda con i voti della maggioranza presente in Aula, 12 in tutto. «È un importante atto di programmazione, è giusto che ci sia dibattito e attenzione», il commento del sindaco, «ma è il documento che ci deve portare all’approvazione del bilancio di previsione, è lì che inseriremo le risorse per ogni settore». Parole che però non hanno convinto i consiglieri di minoranza, assenti nella sala di piazza Cellarium durante il voto.

