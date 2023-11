Consiglio bloccato dopo le proteste  

La mancanza di risorse per sostenere le famiglie indigenti manda in tilt il Consiglio comunale.

Durante la seduta di di ieri, le decine di cittadini e cittadine presenti sono più volte intervenute durante la presentazione di un’interrogazione firmata dai consiglieri del gruppo misto Daniele Mele e Monica Atzori. Il presidente Federico Fantinel, in accordo con i consiglieri, ha scelto di sospendere i lavori per una decina di minuti. L’interrogazione presentata da Mele rilevava che «nel Comune si stanno evidenziando alcune fasce di fragilità estrema che hanno necessità di un sostegno e che purtroppo non sono stati inseriti tra i beneficiari del Reddito di cittadinanza fino a Dicembre» e chiedeva «come gestire la situazione dei nuclei familiari esclusi dl questa misura e che strumenti e richieste sono stati adottati nei confronti della Regione per trovare soluzioni». Durante gli interventi di diversi consiglieri il volume delle proteste della platea è gradualmente salito suggerendo la scelta di una pausa dei lavori. Il sindaco Pietro Morittu, non presente in aula per motivi istituzionali, ha risposto mediante una nota affermando che «le persone già seguite dal Servizio sociale non sono state colpite dalla sospensione della misura sino a dicembre voluta da questo Governo nazionale e abbiamo chiesto alla Regione, che si è resa propensa a soddisfare questa richiesta, l’implementazione del reddito di inclusione (Reis) per coprire totalmente la vecchia misura del reddito di cittadinanza»