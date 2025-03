Consiglio, aula deserta da tre mesi 

Tre mesi senza neppure una seduta, tanti temi da dibattere ancora non affrontati: protesta la minoranza per la mancata convocazione di un Consiglio comunale dal 17 dicembre. Negli ultimi mesi si è verificato l’ennesimo rimpasto in Giunta, i cittadini hanno dovuto fare i conti con lo spauracchio delle ganasce fiscali, e temi legati all’Urbanistica non sono stati ancora affrontati, ma in Aula nulla di tutto questo è stato ancora discusso.

L’ex sindaco

«Ci sono argomenti importanti di cui parlare, ma la maggioranza, forse perché alle prese con problemi interni, continua a rifiutare il confronto in Aula - dice l’ex sindaco, Francesco Dessì - Eppure il presidente del Consiglio comunale, Franco Magi, era di quelli che sosteneva l’esigenza di almeno tre sedute al mese. Non abbiamo ancora conosciuto la neo-assessora Arianna Lunesu, e non c’è stato concesso di dire la nostra sul tema delle ganasce fiscali: il Comune non è un’azienda privata, qualcuno continua a gestire la cosa pubblica come fosse propria». Gli fa eco il collega di minoranza Silvano Corda, che si dice preoccupato per il silenzio dell’Aula: «Questa latitanza da parte di Giunta e maggioranza ci impedisce di discutere questioni importanti legate all’Urbanistica, ma anche di affrontare l’ultimo spauracchio dei capoterresi, il sequestro della propria auto per via delle bollette pazze. Nonostante la recente convocazione della conferenza dei capigruppo da parte del presidente Magi, nessuna seduta è stata ancora fissata». Stefano Piano, ex presidente dell’Aula, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «Il sindaco mi accusava di organizzare solamente due sedute al mese, oggi il Consiglio comunale non si riunisce da quasi tre mesi: l’unica seduta dopo quella di dicembre è stata convocata in occasione della Giornata della memoria, tra l’altro la sera, e senza il coinvolgimento delle scuole». Magi, presidente del Consiglio comunale, sgombra il campo dalle polemiche e promette una ripresa dei lavori a stretto giro: «Sto predisponendo gli atti per convocare una seduta la prossima settimana. Se in questo periodo l’Aula non si è riunita è semplicemente perché non erano stati ancora prodotti i documenti necessari per discutere e votare alcuni provvedimenti: ricordo, in ogni caso, che raccogliendo le firme, un quinto dei consiglieri può chiedere la convocazione di una seduta».

RIPRODUZIONE RISERVATA