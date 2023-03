Consiglio, arriva Batzella 

Davide Batzella, primo dei non eletti nella lista “Più Serramanna” alle elezioni comunali del 2021, è ufficialmente un nuovo consigliere comunale di Serramanna. Già da ieri, nelle seduta consiliare convocata (tra l’altro) per la surroga del dimissionario Valter Mancosu, ha potuto prendere posto nei banchi della minoranza, a fianco dei colleghi Gigi Piano (capogruppo), Barbara Steri ed Erika Littera. «Faccio i migliori auguri a Davide Batzella: sono convinto possa dare un contributo di idee per il bene della comunità di Serramanna», ha detto in Aula il capogruppo di “Più Serramanna” Gigi Piano, che ha rivolto parole di ringraziamento al consigliere dimissionario Valter Mancosu: veterano della politica e del Consiglio comunale serramannese, ex vicesindaco ed assessore ed ex presidente del Consiglio comunale.

