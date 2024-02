«Consiglio annullato via Pec con due ore di preavviso» 

Consiglieri di minoranza furibondi a Sadali per il rinvio all'ultimo momento della riunione di Consiglio fissata per giovedì scorso alle 15. Il consigliere Marcello Pilia aveva programmato e affrontato il viaggio da Cagliari a Sadali: «Dopo quattro anni, la maggioranza sembrerebbe ancora confondere il municipio con il soggiorno di casa. Un Consiglio comunale programmato da giorni non può saltare come accadrebbe per un tè con pasticcini tra amici: si devono seguire le procedure, anche nel rispetto di chi, come me, ha percorso 90 chilometri all’andata e altri 90 al rientro per essere presente in Aula. La procedura corretta, nel rispetto dei regolamenti e delle persone, contemplerebbe l'apertura della riunione, la constatazione del mancato raggiungimento del numero legale. Invece la nostra sindaca, per annullare il Consiglio delle 15, ha pensato di inviare semplicemente una Pec alle 12,59, in spregio di chi in questo modo non ha potuto avere il rimborso previsto».

Pilia accusa la maggioranza di fare confusione fra gestione politica e tecnico-amministrativa: «Parlano di collaborazione mentre con i fatti non dimostrano alcun rispetto dei diritti della minoranza. Grave, inoltre, che ancora non siamo stati informati neppure in merito alle ragioni precise del rinvio».

La sindaca Barbara Laconi ha dichiarato che non ha intenzione di replicare.

