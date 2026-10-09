Consiglio alla paralisi, Saiu attacca 

Opposizione sul piede di guerra per la paralisi del Consiglio comunale che non vede una seduta da due mesi, con il consigliere Pierluigi Saiu che denuncia: «vengono spudoratamente violati termini e scadenze». Il consigliere di SiAmo Nuoro, ricorda come da agosto giace un’interrogazione urgente su accoglienza e doposcuola in città. «Ad aprile la giunta aveva deliberato l’utilizzato dell’ex asilo Cif, a Calamida. A settembre nuova delibera, nuovi indirizzi. L’ex Cif sparisce, come il servizio di accoglienza e doposcuola al Calamida. Nel frattempo le mamme protestano, l’amministrazione “recupera” un locale di Area ma non è idoneo. Chiediamo di sapere come stanno le cose con riferimento al locale dell’ex asilo Cif. Niente. Nessuna risposta. Il termine di 10 giorni è scaduto da un mese». Silenzio anche sulla verifica delle linee programmatiche, che da statuto deve avvenire, entro il 30 settembre. «È comprensibile l’imbarazzo – conclude – si ha paura di affrontare questioni come gli impianti sportivi, le celebrazioni per il Nobel alla Deledda, l’anfiteatro, servizi scolastici, Pratosardo. Dopo mesi di inattività viene convocata la conferenza dei capigruppo ma apprendiamo dal sindaco che hanno già deciso le date. Calpestano le regole del consiglio comunale».

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