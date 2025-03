Consiglio, acque agitate in maggioranza 

Un nuovo scossone nella maggioranza guidata dal sindaco Pietro Morittu. Ieri è stata ufficializzata dai consiglieri comunali Beppe Vella e Pino Giganti l’uscita da “Ora per Carbonia” e la formazione di un nuovo gruppo che si chiamerà “Carbonia insieme”. La stessa lista all’indomani delle elezioni aveva ottenuto l’assessorato alle politiche sociali, e in seguito a un accordo si era deciso di affidare l’incarico prima a Roberto Gibillini, poi a Paolo Moi, attualmente in carica e che a breve dovrebbe essere sostituito da Irina Piras. A questo si aggiunge che non si placano le voci su una prossima sostituzione dell’assessora Katia Puddu, espressa dal gruppo “Carbonia Avanti”. Insomma, ci sono grandi manovre nella maggioranza. Che non perde pezzi, ma è alle prese con problemi interni legati proprio al possibile rimpasto.

Le scelte

«Sono venuti a mancare i presupposti per stare nella formazione politica – dicono Vella e Giganti – e le cause sono da ricercare nella scarsa comunicazione e mancanza di un confronto costruttivo. Continueremo a sostenere il sindaco e la Giunta come abbiamo sempre fatto, garantendo il nostro impegno costante per il raggiungimento degli obiettivi di mandato che insieme sono stati prefissati e condivisi». Sempre Vella e Giganti ricordano che: «è una scelta consapevole che non tradisce la fiducia degli elettori in considerazione anche del fatto che rappresentiamo, insieme ad altri componenti della lista che condividono questa azione, una buona parte delle preferenze ottenute. Il nostro lavoro proseguirà in piena continuità e coerenza con quanto fatto sino ad oggi.

La polemica

Nel 2021 la lista, il cui referente politico era Alberto Zonchello dell’Udc, sostenne il sindaco Pietro Morittu. Ieri il direttivo del gruppo ha replicato ai consiglieri che hanno dato vita alla nuova formazione consiliare. «Le giustificazioni date al cambio di casacca sono fantasiose e risibili sotto tutti i punti di vista. Guarda caso è avvenuta cinque giorni prima della riunione di verifica dei tre anni dei rappresentanti delle liste di maggioranza. Non sfugge a nessuno che siamo nella fase in cui era stato richiesto al gruppo di mantenere gli impegni presi durante l’inizio consiliatura riguardo al cambio di assessore, con l'ingresso di Irina Piras e l’uscita di Paolo Moi. Hanno deluso le aspettative riposte su di loro. Non ci lasciamo intimidire dalle accuse infondate e strumentali che ci vengono fatte».

RIPRODUZIONE RISERVATA