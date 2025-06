Consiglio accademico, Perra vince il ricorso 

Era stato escluso dall’elenco degli eletti del Consiglio Accademico, ma ora il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar Sardegna e ha riaperto le porte dell’assemblea di governo del Conservatorio “Pierluigi Da Palestrina” al professor Ignazio Perra.

A presentare il ricorso per conto del docente di Teoria, ritmica e percezione musicale sono stati i legali Antonio Nicolini e Debora Cara. Perra, già referente dello Snals, era stato escluso per non aver scelto entro 48 ore dalla comunicazione dell’elezione se optare per proseguire l’attività sindacale o sedere nell’organo di governo del Conservatorio. Ora il Consiglio di Stato gli ha dato definitivamente ragione. «Sono pienamente soddisfatto per il risultato dopo una vicenda giudiziaria durata ben 3 gradi di giudizio e quasi due anni», ha commentato, «sono stato fortemente danneggiato professionalmente, personalmente ed economicamente da questa vicenda».

