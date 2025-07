Consiglieri morosi In assemblea cala il silenzio  

«Il nostro è un voto di responsabilità». Mercoledì il capogruppo in consiglio comunale del M5S Stefano Ferreli, ha motivato così il voto al bilancio consuntivo 2024: «La nostra azione di governo parte ora, e da ora dobbiamo essere giudicati o criticati» ha detto, ponendo l’accento su tanti punti. Uno in particolare: il patrimonio edilizio. «È sempre una risorsa, ma a Nuoro si traduce in costi». Un consiglio comunale che, numeri alla mano, ha approvato con 18 voti, due in più della maggioranza ufficiale. SiAmo Nuoro è stato l’unico gruppo a votare contro- Il documento contabile è stato definito da Pierluigi Saiu e Bastianella Buffoni «un atto con gravi criticità, in piena continuità con l’amministrazione Soddu. Ma è la gestione dei residui e le riscossioni che segnano un andamento preoccupante. Allarmante che l’ente non abbia reintegrato la quota vincolata della cassa al 31 dicembre. Un indicatore di difficoltà finanziaria». Saiu ha chiesto notizie sui debiti dei consiglieri eletti col comune, annunciati nella prima seduta dal segretario comunale che parlò di ineleggibilità. Ma alla domanda diretta, ieri il segretario, ha dato una risposta evasiva: «Non conosco lo stato dell’arte, se ne occupano gli uffici».

