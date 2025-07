Doveva essere una seduta ordinata, con la presentazione ufficiale della Giunta e l’avvio della nuova fase amministrativa. Invece il Consiglio comunale di lunedì si è trasformato in una giornata convulsa, tra avvisi di incompatibilità per morosità, nomine bloccate e una maggioranza già attraversata da tensioni per la frattura interna a Sinistra Futura tra il consigliere eletto e la segreteria sull’indicazione dell’assessore di riferimento.

Morosi in Consiglio

Nel corso della seduta, il segretario comunale Vincenzo Zanzarella ha confermato l’incompatibilità di alcuni consiglieri, a rischio decadenza per pendenze tributarie non saldate con il Comune. Nella lettera inviata a diversi consiglieri, si legge: «rivela l’incompatibilità alla carica di consigliere in base all’art. 63, comma 1, punto 6 del D. lgs. 267/2000». La nota invita «alla regolarizzazione della pendenza tributaria entro la data di convocazione del Consiglio». La comunicazione ha aperto un clima di incertezza, mentre in città – e nei corridoi – si è scatenata la caccia ai nomi. Alcuni consiglieri avrebbero già sanato i debiti. Francesco Guccini lo ha annunciato in aula dicendo: «Non conoscevo quei debiti». Ha poi dato la cifra. Altri sarebbero in attesa di definire la propria situazione. Nessuna esclusione è formale, ma la questione resta potenzialmente esplosiva.

Scontro sulla nomina

Se la vicenda dei morosi crea imbarazzo, quella delle nomine bloccate spacca Sinistra Futura. Al movimento spettava la delega all’Istruzione, ma l’accordo interno è saltato. Era stato indicato Gianni Cossu, primo dei non eletti, che aveva accettato l’incarico con l’appoggio del partito. Il capogruppo (unico eletto in Consiglio) Angelo Coda si è opposto, sollevando una questione di metodo: «Non ho mai fatto il nome di Roberto Cadeddu. Ho detto no a un mio impegno personale da assessore, ma anche di Cossu. Il problema è il mancato confronto, la scelta doveva essere condivisa con me e col partito». Nel frattempo, Cossu ha commentato con un post ironico su Facebook: «Farò il poeta». A rendere tutto più esplosivo il comunicato del presidente provinciale Domenico Cabula e di quello regionale Luca Pizzuto. Accusa Coda di aver sabotato una decisione democraticamente presa dal partito: «Abbiamo proposto più volte a Coda di entrare in Giunta, ma ha sempre rifiutato. Dopo un confronto interno, è stato indicato Cossu. Coda non ha partecipato all’assemblea e poi ha minacciato di dichiararsi contrario in Consiglio se il nome fosse stato confermato mettendo in atto una intollerabile strategia di ricatto e minaccia». Il partito rilancia il nome di Cossu e annuncia per domani un’iniziativa politica.

Opposizione all’attacco

Ad affondare il colpo una nota durissima firmata dai consiglieri di SiAmo Nuoro, Bastianella Buffoni e Pierluigi Saiu: «L’ennesima dimostrazione delle difficoltà del Campo largo. Fenu ha una Giunta incompleta».

