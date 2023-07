Consigliere ribelle, maggioranza in crisi 

Il consigliere ribelle sta mandando in tilt la maggioranza di centrodestra e adesso anche gli alleati chiedono la testa di Giovanni Monti. Si fa pressing su Fratelli d’Italia per il suo allontanamento dal partito o, al limite, per una sostituzione nelle commissioni 5° e 6°, Sanità e Bilancio, paralizzate per le continue assenze, in quanto si rifiuta di delegare i colleghi. La capogruppo Monica Pulina riferisce di «problemi personali» e di «delusioni politiche» con le quali lei non intende interferire, ma allo stesso tempo il partito dei Fratelli d’Italia, «non può essere messo sotto scacco – prosegue Pulina – o additato come un ostacolo per il proseguo dell’attività amministrativa».

Il coordinatore Marco Di Gangi fa sapere che che il comportamento del consigliere Monti è già al vaglio dei vertici del partito. «Lo abbiamo sempre difeso, oggi però il problema sta assumendo connotati diversi. La lealtà al sindaco non è in discussione». Gli altri consiglieri di maggioranza stanno cominciando a perdere la pazienza. Per il presidente della commissione Bilancio, Antonello Muroni, del gruppo Noi con Alghero, «è arrivato il momento di sostituire dalle commissioni il consigliere assenteista. L’impegno politico non può essere ridotto a questo teatrino, la politica è altro: é senso del dovere e operare per il bene comune». Giovanni Monti, invece, preferisce non replicare: con il silenzio sta inviando forti segnali all’indirizzo del sindaco e della maggioranza. «Sono comportamenti ingiustificabili, – tuona il primo cittadino Mario Conoci – chi si candida ad amministrare ha il dovere di mantenere l’impegno verso la città».

