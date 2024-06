Consigliere regionale con la fascia tricolore  

Sulla scia lunga delle elezioni di febbraio, quando aveva fatto il pieno di preferenze, il consigliere regionale sardista 47enne Alfonso Marras veste anche la fascia tricolore.

A dispetto del nome dato alla lista “Bosa cambia” gli elettori hanno confermato la fiducia all'amministrazione comunale uscente che, pur non presentando il sindaco Piero Casula, annunciava di seguire sul solco tracciato da quella Giunta.

I numeri

Superando i duemila voti (46,37%) Marras ha messo in fila gli altri due avversari, Giuseppe Ibba e Alessandro Campus, che si sono fermati rispettivamente a 1.404 (32.54%) e 901 (21,09%). Un successo pieno, considerato che è stato spalmato in maniera univoca in tutti gli otto seggi della città dove la lista del consigliere regionale non ha avuto concorrenti. Eppure, nonostante Marras fosse accreditato alla vigilia dai favori del pronostico, la contesa elettorale è stata molto combattuta, frutto anche della divisione nel centrodestra e la ritrovata presenza del centrosinistra che cinque anni fa non si era presentato.

Il neo sindaco aveva anche dovuto subire nella fase di preparazione della lista qualche mal di pancia interno, come quello scatenato dalle dimissioni del segretario sardista ed assessore al Turismo Guglielmo Macchiavello. Nella lista avversaria aveva anche una parte del centrodestra, con in testa Fratelli d'Italia, che però si è dovuta arrendere alla sua superiorità numerica.

Il vincitore

Conscio di aver superato diversi ostacoli, Alfonso Marras ringrazia tutti e promette da subito massimo impegno al servizio della città. «Nel mio doppio ruolo di consigliere regionale e sindaco - afferma – non costerò un euro in più alle casse comunali perché l’indennità sarà solo una». Poi si entra nel merito delle cose da fare e annuncia di non voler perdere tempo anche perché, dice, di ereditare una macchina ben rodata.

«Dare un’immagine più decorosa alla città in vista della stagione estiva è il primo impegno - sottolinea - ma in tema di opere pubbliche andremo a definire gli oltre settanta procedimenti attivi. Un numero importante che dimostra quanto ci sia bisogno di interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, restauro e riqualificazione». Sulla squadra di governo conferma quanto detto in campagna elettorale: «Non ci saranno assessori tecnici – evidenzia Marras – ma della mia Giunta faranno parte solo i consiglieri della lista. Terrò conto delle competenze, del risultato elettorale conseguito, della disponibilità nella presenza che deve essere garantita al massimo».

Gli sconfitti

Nel quartier generale di Giuseppe Ibba non si fanno drammi per la sconfitta. «È la democrazia - afferma Ibba - facciamo gli auguri al sindaco ed agli eletti in Consiglio comunale. Lavoreremo per il bene della città con una opposizione corretta ma rigorosa».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Alessandro Campus che conferma di voler lavorare per il bene della città: «Ho una profonda conoscenza della macchina amministrativa, del tessuto sociale ed umano della città. Elementi che mi consentiranno di poter dare un apporto allo sviluppo e crescita della comunità, rimanendo sempre e comunque quello che sono: a disposizione di tutti».

I più votati

Recordman nella lista guidata da Alfonso Marras è il vicesindaco uscente Federico Ledda con 444 voti. Primi ex aequo con Ibba sono Simona Cadoni e Eligio Urgu (286 preferenze a testa), mentre con Campus la più votata è Cristiana Cacciapaglia, con 286 preferenze.

