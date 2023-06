Consigliere denunciato per furto d’acqua 

«Io di questa storia non so nulla, mai sentita una parola». Antonio Serra, consigliere comunale settantenne di Pauli Arbarei smentisce e rispedisce al mittente tutte le accuse. Il pensionato, ex dipendente dell’ufficio di collocamento, è stato denunciato dai carabinieri di Lunamatrona per furto aggravato d’acqua. In base alle accuse formulate dagli investigatori, al comando del maresciallo Carlo Maxia, Antonio Serra si sarebbe allacciato alla rete idrica pubblica per irrigare i propri terreni alla periferia del paese. Antonio Serra è stato eletto in Consiglio alle Amministrative del 2021 che hanno incoronato l’attuale sindaco Antonio Sanna a capo della sola lista civica in campo nel paese della Marmilla “Visione competenza impegno per Pauli”.

L’inchiesta

Le indagini sono state avviate dai militari qualche settimana fa: in seguito ad alcuni sopralluoghi è stata verificata la presenza di una condotta abusiva lunga circa cinquanta metri che dalla rete pubblica avrebbe portato l’acqua fino ai terreni di proprietà della famiglia Serra.

Portati a termine tutti gli accertamenti necessari, i carabinieri hanno formulato la denuncia a piede libero a carico del pensionato con l’ipotesi di furto aggravato.

La rete abusiva, circa cinquanta metri di tubi e pompe necessarie a far arrivare l’acqua a destinazione, sono state rimosse, sequestrate e affidate in custodia giudiziale al consigliere comunale mentre le condizioni della rete pubblica sono state ripristinate.

La replica

Ieri mattina Antonio Serra al telefono, però, ha continuato a negare di essere destinatario di alcuna denuncia da parte dei carabinieri. «Io non so niente di furto d’acqua, quando ho avuto bisogno di irrigare i campi l’ho sempre pagata. Non sono proprietario di alcuna azienda agricola. Questa è una calunnia».

Il fascicolo

Ora sarà l’autorità giudiziaria a stabilire le responsabilità: a carico del pensionato c’è il fascicolo nel quale i carabinieri di Lunamatrona hanno inserito tutte le informazioni e i verbali relativi alle indagini sulla condotta idrica abusiva. ( m. c. )

