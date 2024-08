Consigliere accusato di stalking 

Da dieci anni si sarebbe invaghito di una giovane dipendente del Comune, iniziando a perseguitarla con messaggi molesti, presentandosi fuori dal suo ufficio e pedinandola quando torna a casa. Un presunto stalking che, negli ultimi mesi, si sarebbe addirittura accentuato, scatenando nella donna (più giovane di oltre vent’anni) uno stato d’ansia e una tale paura da costringerla a cambiare le proprie abitudini e a presentare una querela. Atti persecutori che, secondo l’accusa, sarebbero proseguiti anche dopo la notizia della denuncia, tanto che il Tribunale, accogliendo la richiesta del pm Marco Cocco, ha ora ordinato al consigliere comunale Bernardino Deiana, 68 anni, il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla presunta vittima, applicandogli se necessario il braccialetto elettronico. L’indagato rigetta ogni addebito e sarà sentito martedì mattina dal Gip, Luca Melis, il giudice che ha firmato l’ordinanza.

Il presunto stalking

È una vicenda tutta ancora da accertare quella che ha portato all’emissione dell’ordinanza cautelare, in regime di codice rosso, nei confronto del 68enne. La donna, difesa dall’avvocata Enrica Anedda Endrich, ha sporto querela lo scorso 5 giugno al Commissariato di Quartu, depositando poi varie memorie e integrazioni. La presunta vittima di stalking sostiene che, a partire dal 2014, Deiana abbia intrapreso condotte moleste, dedicandole attenzioni non gradite e rivolgendole complimenti sull’aspetto fisico, oltre a esternazioni d’amore non ricambiate. La giovane ha depositato in Procura i messaggi telefonici sostenendo che, dopo la querela, le condotte sarebbero pure peggiorate, tanto che il consigliere avrebbe continuato a presentarsi dove lei lavora, così da costringerla - dopo un attacco di panico - a chiedere lo smart-working all’amministrazione. L’esponente dell’opposizione, inoltre, avrebbe anche scritto messaggi su Facebook (alcuni ritenuti minacciosi dalla ragazza) e fatto anche un intervento in Consiglio comunale, pur senza mai citarla, che lei ha ritenuto offensivo. In ultimo, senza motivo, avrebbe anche piantato dei fiori in un parco pubblico, proprio davanti all’ufficio dove lei lavora, recandosi regolarmente a curarli. Dopo la querela, la Questura ha tolto le armi da caccia al 68enne, poi nei giorni scorsi è scattato il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico e il divieto di comunicare con ogni mezzo con la donna.

La difesa

Assistito dall’avvocato Luigi Mura, il consigliere nega le condotte persecutorie ed è pronto a fornire al giudice la propria versione dei fatti martedì nell’interrogatorio di garanzia: risponderà alle domande del Gip e, subito dopo, la difesa potrebbe chiedere la revoca della misura cautelare. (fr.pi.)

