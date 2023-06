Consigliere a 18 anni: «Giù le barriere fra politica e giovani» 

Inviato

Assemini. Consigliere comunale a 18 anni: ad Assemini, è il più giovane di sempre. E siccome è il più votato della lista più votata della maggioranza, in quanto “consigliere anziano” presiederà il primo Consiglio fino alla nomina del presidente. Nicolò Farci in questi mesi ha vissuto tante prime volte: la maggiore età, le finali regionali delle olimpiadi di informatica, materia di cui è appassionato da sempre («ero un bambino smanettone»), il primo voto, l’elezione, la patente di guida (un paio di settimane fa) e, ora, l’esame di maturità. Iscritto all’istituto tecnico “Giua” di Assemini, nei giorni scorsi ha dato gli scritti: italiano (traccia su Piero Angela, voto 17/20) e informatica («Dovevamo progettare un database»: voto 18/20). Martedì avrà gli orali. L’anno prossimo studierà all’università di Cagliari: informatica.

Quando è nata la passione per la politica?

«Verso la fine dell’adolescenza. È andata in crescendo. Nel periodo del Covid non mi sono perso un telegiornale».

Un politico che la ispira?

«Nessuno in particolare. Mi piace l’idea di poter contribuire materialmente a migliorare le cose».

Un partito?

«Nessuno mi rispecchia a pieno».

Com’è nata la candidatura?

«Mario Puddu mi conosce da quand’ero bambino, c’è un rapporto di famiglia. Quando ha saputo che mi appassionava la politica mi ha voluto parlare ed è rimasto colpito. Mi ha spiegato cosa voleva fare per Assemini e ho sposato il suo progetto».

Come ha convinto 158 persone a votare per lei?

«Da un lato mi ha aiutato la famiglia: i miei genitori, gli zii, i nonni. Dall’altro ho chiesto supporto agli amici: molti hanno visto in me uno che poteva portare un cambiamento, si sono fidati. È stata una grande emozione ricevere tutti quei voti. Ho cercato di ringraziare tutti, uno per uno».

Venerdì il debutto in Aula.

«Non vedo l’ora».

Dovrà presiedere l’inizio della seduta. Sa come fare?

«Ci sono persone competenti che mi stanno istruendo. Siamo una squadra forte e unita da un obiettivo: far ripartire Assemini».

Perché “ripartire”?

«I problemi sono sotto gli occhi di tutti: le condizioni di strade e marciapiedi, del sottopasso di via Coghe. Vogliamo costruire un palazzetto dello sport e un parco che abbellisca la zona di via Coghe e la colleghi al resto della città».

Cosa le hanno chiesto in particolare gli elettori?

«Le cose che ho appena elencato. E una città più viva, non più solo un dormitorio».

Sentire definire così Assemini la offende?

«Mi secca. Sarebbe bello fare un sondaggio nelle scuole per capire cosa pensino e cosa vogliano i ragazzi. Sono una risorsa preziosa. Mi auguro che la mia elezione sia di esempio ad altri: bisogna abbattere la barriera fra loro e la politica».

Le piacciono Greta Thunberg e Ultima generazione?

«Fanno battaglie giustissime: il cambiamento climatico è un tema urgente. Di Ultima generazione non sempre condivido i metodi ma in generale è bello vedere ragazzi che si impegnano per il futuro».

E il suo, di futuro? Ci si vede un domani a fare il sindaco?

«Ora sono concentrato sul presente ma chissà: in un lontano futuro, magari. Un bel sogno».

