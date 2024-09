Consigliera di parità, al via il nuovo bando 

Le pari opportunità sono state al centro ieri della riunione della Giunta regionale. L’esecutivo guidato da Alessandra Todde ha adottato un provvedimento per l’avvio della procedura di selezione della Consigliera e del Consigliere regionale di parità: sono organi che si dovranno occupare di difendere i lavoratori dalle discriminazioni in ambienti di lavoro pubblici e privati e di promuovere iniziative per il sostegno delle politiche attive del lavoro.

La scelta, su proposta dell’assessora al Lavoro, Desiré Manca, si è resa necessaria per sanare la scadenza del mandato della Consigliera precedentemente individuata: termine arrivato nel 2021 e oggetto di una proroga. Il bando consentirà di individuare anche i supplenti.

Sempre per iniziativa dell’assessora dell’M5S, è stato approvato il Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “Sistema duale” cofinanziata dal Pnrr: si potrà contare su una dotazione finanziaria di oltre 1,8 milioni di euro.

Giuseppe Meloni, assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, ha promosso l’adozione di quattordici delibere necessarie a dare attuazione ad alcune variazioni di bilancio. Tra queste, è stato licenziato un documento per garantire i finanziamenti alle imprese del comparto ricettivo previsti dall’avviso “So.la.re Sostegno lavoro regione Sardegna”. Si prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro tra quest’anno e il 2025 grazie all’utilizzo dei fondi Prfse+ Sardegna disponibili per il periodo 2021/2027.

