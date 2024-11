Consigliera denuncia violenza a dodici anni: telefonata di Meloni 

Genova. È stata una telefonata difficile, con toni anche duri, quella tra la consigliera genovese Francesca Ghio e la premier Giorgia Meloni, che l’ha chiamata dopo la dolorosa confessione fatta dalla giovane donna durante il consiglio comunale sulle violenze subite quando era bambina. «Io sono morta a 12 anni anche per quelli come Meloni», ha risposto la consigliera di Avs: «Ho parlato 20 minuti al telefono con la presidente del Consiglio. Se avessi assecondato il motivo della sua telefonata probabilmente sarebbe durata pochi secondi. Giusto il tempo di lasciare che mi riportasse i complimenti per il coraggio e la vicinanza per il dolore, ma non ci sto a queste logiche». E con un lungo post su Instagram Ghio ha spiegato: «Non arretro di un centimetro e ho usato anche questa sua chiamata per dirlo. A chi politicamente vuole la mia attenzione, dicendomi che sono stata brava, rispondo che non ha capito l’essenza del mio gesto», ha aggiunto. Ghio riferisce i contenuti della chiamata con la premier: «Sono madre, mi ha detto al telefono - prosegue -. Sono madre anche io. E lotto per mia figlia e anche per la sua, per i figli e le figlie di tutti noi per fare in modo che non ci sia altro dolore evitabile. A noi serve un cambiamento».

La parole della consigliera comunale di Avs hanno innescato una dura polemica politica. In particolare, le parlamentari del M5S nella bicamerale su femminicidio e violenza di genere Stefania Ascari, Anna Bilotti, Alessandra Maiorino e Daniela Morfino hanno scritto: «Non si capisce però di quale battaglia parli la premier, visto che ogni volta che si presenta l’occasione di essere incisivi e fare un piccolo passo avanti, l’attuale maggioranza si tira sempre indietro». Intanto si muove la procura. Il fascicolo per violenza sessuale aggravata è stato assegnato al pm e nei prossimi giorni potrebbe essere sentita Ghio.

