Consigli sui viaggi, un premio all’influencer 

Il miglior travel influencer è di Capoterra. Ha 34 anni, il suo nome è Matteo Cojana ed è stato premiato all’interno della cerimonia Italy Ambassador Awards a Firenze. Il premio è un riconoscimento prestigioso per valorizzare l'eccellenza e la professionalità del lavoro di chi, con tanto impegno, desidera far conoscere meglio le tante qualità dell'Italia sia agli stranieri che agli italiani stessi. Nei social ed in particolare nel suo canale Instagram, Cojana racconta i suoi viaggi, in tutte le loro fasi, dal pre-partenza, alle tappe, alle curiosità sino alle conclusioni con le pagelle finali.

Questo gli ha permesso di aumentare la sua community e poter raccontare al meglio tutte le sue avventure. Tanti i concorrenti in gara, e un’emozione particolare «quando sono stato eletto vincitore della mia categoria, tanta felicità e stupore, perché non mi aspettavo di poter vincere il primo premio e superare gli altri concorrenti che per me sono degli ottimi professionisti. Quindi sono molto contento del premio ricevuto ed è un buon segnale che mi fa capire che la strada da seguire è quella giusta ma non dimenticandomi mai la mia ricetta personale, umiltà, costanza ed ambizione per crescere e puntare all’eccellenza».

