Consigli nutrizionali per pazienti oncologici 

Un servizio gratuito di consulenza per persone con neoplasie per suggerire un corretto stile di vita e di alimentazione dal momento della diagnosi di tumore e durante tutto il periodo delle terapie oncologiche.

Lo ha attivato la Asl di Cagliari: «Spesso le pazienti e i pazienti con neoplasie arrivano nell’ambulatorio già malnutriti e questo allunga il tempo delle cure o lo rallenta», spiega Gabriella Manca, oncologa ed ematologa. «Il tumore si alimenta di zuccheri ed è quindi necessario rivedere tutta l’alimentazione dal momento della diagnosi della malattia». Il 72% dei malati ha, infatti, problemi di alimentazione nel corso delle terapie, e poco più del 37% si ritiene adeguatamente informato relativamente alla dieta da seguire.

La prenotazione avviene direttamente con la dottoressa Gabriella Manca che può essere contattata via mail o telefono: gabriella.manca@aslcagliari.it – 070 6094814 (dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14). Il Servizio al momento viene erogato sia in presenza che in remoto nella sede del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) via San Lucifero, 77 (primo piano).

