Consigli anti-truffe, l’incontro in chiesa  

Troppi truffatori in azione. Così i carabinieri proseguono nei loro incontri con gli anziani per dare consigli e informazioni utili a evitare di finire vittime di qualche raggiro. Così i comandanti della compagnia di Cagliari e della stazione di Villanova giovedì sera hanno parlato all’interno della chiesa Santi Giorgio e Caterina, in via Gemelli a Monte Urpinu: nei banchi circa 90 persone.

In compagnia del parroco, don Elenio Abis, i carabinieri hanno ricordato alcuni consigli utili per cercare di sfuggire alle troppe truffe che vengono messe in atto. «Diffidate dalle apparenze e di quelle persone distinte, sempre con il sorriso che danno la massima disponibilità ad aiutarvi. Non aprire la porta agli sconosciuti ed evitare la consegna di contanti a sedicenti venditori che si presentano davanti alle vostre abitazioni». E ancora: «Non dare confidenza al telefono o su Internet. E in caso di dubbi chiamare il 112 o la stazione dei carabinieri». (m. v.)

