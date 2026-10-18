«Conserviamo la memoria della tragedia di Schisorgiu» 

Fu una notte di sangue e morte, quella del 19 ottobre 1937, che oggi con una cerimonia verrà ricordata nel piazzale del parcheggio del supermercato Lidl fra via Dalmazia e Logudoro: un'esplosione avvenuta durante lo sparo delle mine nel pozzo Schisorgiu provocò la morte di 14 minatori. Carbonia non era stata ancora inaugurata, era in costruzione ma già si contavano le tragedie. A ricordare 89 anni dopo quel terribile dramma è l'associazione “Amici della miniera”, la quale auspica ancora una volta che si ricavi uno spazio più decoroso per preservare la memoria dei poveri operai che persero la vita. Intoppi burocratici impediscono che si individui un percorso dedicato per collocare un monumento in memoria di Francesco Ballocco, Antonio Pilia, Venerando Pireddu, Francesco Buonafede, Giuseppe Sais, Egidio Giaccometti, Francesco Roda, Mario Barroi, Luigi Pistori, Silvio Serventi, Emanuele Meloni, Mario Rondelli, Primo Biaggini, Salvatore Floris. Pozzo Schisorgiu faceva parte del distretto minerario Sirai: dopo quella tragedia, nelle miniera di Carbonia ne seguirono purtroppo molte altre. (a. s.)

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