Conservatorio, Perra resta nel Consiglio accademico 

Era stato escluso dall’elenco degli eletti del Consiglio Accademico, ma prima il Tar Sardegna e ora anche il Consiglio di Stato hanno congelato, per il momento solo in via cautelare, il provvedimento riaprendo le porte dell’assemblea di governo del Conservatorio “Pierluigi Da Palestrina” al professor Ignazio Perra. Il giudizio di merito davanti ai magistrati del Tribunale amministrativo di Cagliari è fissato per il 30 novembre, ma per il momento l’Istituto deve incassare la seconda bocciatura cautelare.

A presentare il ricorso per conto del docente di Teoria, ritmica e percezione musicale sono stati gli avvocati Antonio Nicolini e Debora Cara. Dopo la cautelare di primo grado, il Conservatorio ha presentato ricorso cautelare anche al Consiglio di Stato, ma vista l’imminenza del giudizio di merito i giudici romani hanno rigettato l’istanza. Ignazio Perra, già referente dello Snals, non avrebbe scelto entro 48 ore dalla comunicazione dell’elezione se optare per proseguire l’attività sindacale o sedere nell’organo di governo del Conservatorio. Di parere opposto il professore e i suoi legali che hanno ritenuto come il termine dei due giorni decorresse dalla proclamazione degli eletti. «Reputo fortemente ingiusta ed immotivata la mia esclusione dall’elenco degli eletti nel Consiglio Accademico», ha dichiarato il docente, «in quanto mi vedono illegittimamente escluso dal più importante organo di governo del nostro Conservatorio nel quale sono stato democraticamente eletto con largo consenso».

