Conservatorio: concerto annullato  

È stato annullato il concerto del duo oboe e pianoforte con Silvia Piras e Varvara Kotova in programma oggi alle 18,30 Conservatorio per la Stagione Concertistica 2023 degli Amici della Musica di Cagliari.

Martedì prossimo, invece, tornerà protagonista il pianoforte con il recital di Federico Pulina, giovane pianista italiano che si è esibito in qualità di solista e camerista in diverse rassegne di musica in Italia e all’estero, tra queste le stagioni dell’Università Bocconi di Milano, Accademia di Musica Statale bielorussa di Minsk, Primavera di Baggio e Kawai a Ledro, Hirzenberg Festival. Il concerto offre un excursus della letteratura per tastiera attraverso forme brevi come lo studio o la forma sonata. Ognuno dei tre compositori in programma, Scarlatti, Chopin e Ligeti, ha rappresentato un momento di svolta nella storia della musica e un metro di paragone per le generazioni successive. Dal mese di ottobre i concerti torneranno al consueto orario delle 18.

