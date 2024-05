Conservatoria delle coste, dubbi sulle spese 

La Regione guarda nelle casse della Conservatoria delle coste, i conti non tornano e congela quasi un 1,7 milioni del bilancio. Ma non solo. Sono troppi i progetti fermi, o arrancanti, che dovrebbero essere gestiti dall’Agenzia che ha il compito di «salvaguardare, tutelare e valorizzare gli ecosistemi costieri e la gestione integrata delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale». Investimenti per svariati milioni che non partono: l’assessorato regionale all'Ambiente ora pretende per ognuno un cronoprogramma con puntuale dettaglio finanziario. Insomma, basta sprechi e perdite di tempo, dicono da viale Trento: si deve lavorare su perle della Sardegna come l'Asinara e Calamosca, i soldi ci sono. Ma vanno spesi bene.

La riunione

La decisione è del 22 maggio, data dell'ultima riunione dell'esecutivo guidato da Alessandra Todde. Sul tavolo, tra gli altri provvedimenti, c’è il bilancio 2024-2026 dell’Agenzia Conservatoria delle Coste, inviato dal direttore esecutivo Giovanni Piero Sanna, nominato da Christian Solinas a gennaio del 2020. Serviva il nulla osta. Che è arrivato, ma «con prescrizioni», se ci si attiene al linguaggio burocratico. A leggere il documento, però, si può tradurre con “legnate”, che arrivano dall’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi. Le premesse sembrano profilare uno scenario positivo: «La previsione di cassa per il 2024 indica una disponibilità iniziale di tesoreria di 5.648.394,10 euro che (...) è destinata ad aumentare attestandosi a 16.880.991 euro», c’è scritto. Insomma: il denaro non manca. A essere contestata è la gestione.

L’analisi

Fino al 2020 la Regione finanziava la Conservatoria con 940.000 euro all’anno. Dal 2021 sono stati aggiunti 3 milioni. Il motivo: doveva crescere l’organico e, soprattutto, dovevano essere avviati i lavori di recupero dell’ex palazzina degli alloggi ufficiali a Calamosca, a Cagliari. Un’ex servitù militare sul mare, liberata, che doveva diventare sede dell’Agenzia. Ma già dal 2022 è emerso che di assunzioni non ne erano state fatte e che i fondi in più erano stati usati per altre spese. «Un'importante quota di contributo (2.434.100 euro) viene destinata all'acquisto di beni e servizi, la cui previsione di spesa negli ultimi due esercizi risulta notevolmente incrementata. L'importo maggiore (1.699.400 euro) circa il 70%, è destinato a convegni, eventi istituzionali, ad attività pubblicitarie e promozionali (un milione e mezzo)». Ora la Regione chiede di sapere se quelle spese siano servite a qualcosa. Intanto, ha bloccato i fondi per il 2024. Inoltre dalla Conservatoria deve arrivare un puntuale report sui lavori a Fornelli (Asinara), per i quali ci sono 918mila euro, Cala d’Oliva (225mila euro), palazzina di Calamosca (2,7 milioni) e altri interventi di cui non si conosce lo stato né la data di conclusione. L’assessora Laconi un'idea ce l’ha. Gli investimenti, scrive, «presentano un avanzamento estremamente lento o totalmente assente».

