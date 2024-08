Conserva la mamma dentro il freezer e intasca la pensione 

Il figlio aveva continuato a percepire la sua pensione per mesi, ma lei in realtà era morta chissà quando ed era stata nascosta in un congelatore a pozzetto. Quando i carabinieri di Sarroch hanno scoperto il corpo di Rosanna Pilloni, 78 anni, la donna era completamente avvolta da uno spesso strato di ghiaccio. Per ora il figlio, Sandro Mallus, 54 anni, è stato denunciato per truffa ai danni dello Stato e occultamento di cadavere: la sua posizione potrebbe ulteriormente peggiorare se l’autopsia sul corpo della madre dovesse rivelare indizi riconducibili a una morte violenta.

L’intuizione

Una storia raccapricciante e di disagio sociale, quella legata al ritrovamento del cadavere congelato della pensionata di Sarroch, un paese piccolo dove tutti si conoscono, ed è proprio per quello che ci si chiede come sia stato possibile che nessuno si sia accorto in tutti questi mesi dell’assenza della donna. Difficile al momento stabilire per quanto tempo Sandro Mallus abbia goduto della pensione della madre mentre lei era già morta, gli esami autoptici serviranno anche a risolvere questo mistero. La storia è venuta fuori grazie a una intuizione del comandante della stazione dei carabinieri del paese, il maresciallo Emanuele Ghiani, che dopo aver ricevuto una soffiata ha deciso di bussare alla porta della casa di via Piemonte, dove Rosanna Pilloni viveva con il figlio. Secondo quanto raccontato ai militari da Sandro Mallus, l’anziana madre sarebbe morta per cause naturali nel sonno, una volta scoperto il cadavere l’uomo avrebbe deciso di occultarlo per continuare a ritirare la pensione, unico sostentamento familiare. A non essere chiaro però è anche il periodo esatto del decesso: secondo Mallus la madre sarebbe morta «un gennaio», di quale anno però è un mistero, visto che ai carabinieri ha spiegato che sarebbe avvenuto in un periodo di piena pandemia da Covid.

La scoperta

La scena che si è presentata ai carabinieri che hanno chiesto a Mallus di mostrare loro dove fosse occultato il corpo della madre è da film dell’orrore, e probabilmente neppure i militari riusciranno a dimenticarla: Rosanna Pilloni era rannicchiata dentro un grosso freezer a pozzetto, il corpo irriconoscibile trasformato in un ammasso di ghiaccio. Il cadavere dopo essere stato estratto a fatica da quella tomba di gelo è stato trasportato ieri notte in gran segreto a bordo di un furgone di un’agenzia funebre all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove sarà sottoposto ad accertamenti. Prima di eseguire qualsiasi esame sarà però necessario attendere che il ghiaccio si sciolga: quel corpo nascosto a basse temperature chissà per quanto tempo potrebbe rivelare una verità diversa da quella raccontata ai carabinieri da Sandro Mallus, oppure confermare la versione della morte naturale. Rosanna Pilloni usciva a fare la spesa, andava in chiesa, insomma era normale incontrarla per le strade del paese: com’è stato possibile che nessuno in tutti questi mesi abbia notato la sua assenza?

Qualcun altro era a conoscenza del piano del figlio di continuare a percepire in maniera indebita la pensione della madre nonostante fosse morta da tempo? Domande alle quali, per ora, nessuno riesce a dare una risposta, l’unica cosa certa è che da ieri sera le indagini dei carabinieri vanno avanti senza sosta per fare piena luce sul mistero della donna trovata morta nel congelatore.

