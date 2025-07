“Consent or pay”, editori a favore 

«Emma ed Enpa, le associazioni europee degli editori di giornali, sostengono fermamente la legalità e l'uso dei modelli “Consent or Pay” come metodo legittimo per monetizzare i contenuti e garantire un giornalismo sostenibile», dice il direttore esecutivo Ilias Konteas. Per Enpa ed Emma, «questi modelli permettono ai lettori di accedere ai contenuti editoriali pagando un corrispettivo in denaro o acconsentendo all'uso dei loro dati per ricevere pubblicità personalizzata. “Consent or Pay” favorisce l'indipendenza delle testate, offre agli editori l'opportunità di raggiungere nuovi lettori che potrebbero diventare abbonati e garantisce che contenuti informativi di qualità restino accessibili, anche per coloro che non possono o non vogliono pagare».

Dalla Fieg, la Federazione italiana degli editori di giornali, il presidente Andrea Riffeser Monti sottolinea che «è essenziale mantenere in vita questo modello, sostenuto da una sentenza favorevole della massima Corte europea e ampiamente usato in tutta l’Ue. Un suo divieto non solo avrebbe ricadute concorrenziali, creando disparità di trattamento a danno degli editori italiani, ma danneggerebbe la società nel suo complesso».

