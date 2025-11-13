Consenso affettivo, dopo le liti lo stop 

Il decreto Valditara sul consenso affettivo viene rinviato a data da destinarsi e, calendario dei lavori della Camera alla mano, il ritorno in Aula non sarà prima della fine di dicembre. Ma a tenere banco sono ancora le polemiche.

La polemica

Dopo lo scontro tra il ministro dell'Istruzione e le opposizioni, a finire nel mirino è la deputata del M5s Susanna Cherchi, che in aula invita i colleghi ad avere «un po' di carità cristiana» perché Valditara «non sa quello che dice. L'unica cosa di cui è sicuramente consapevole è di non essere all'altezza. E quando una persona sa di non essere all'altezza – ha rincarato – paradossalmente diventa anche più violento». Il passaggio è stato sottolineato dalle proteste della maggioranza, soprattutto per il successivo accostamento a quanto accade alle «donne che vengono uccise dai mariti, perché i mariti sanno di non essere all'altezza di quelle donne e quindi le ammazzano». È intervenuto il presidente di turno dell'Assemblea, Sergio Costa, anche lui del M5s: «Ha detto cose inopportune», l'ha redarguita togliendole la parola. Giusto un giro di lancette dell'orologio e la deputata fa ammenda chiedendo scusa. «Non era mia intenzione accostare il ministro ai comportamenti di uomini violenti o autori di femminicidi».

L’emendamento

Ma la retromarcia non ha impedito la levata di scudi dei partiti della maggioranza che, invece, con l'opposizione ha condiviso il via libera ad un emendamento che modifica il Codice penale (l'articolo 609 bis) introducendo il principio di consenso libero e attuale nel contesto della violenza sessuale. Una novità su cui il plauso è stato bipartisan e ha portato la segretaria del Pd, Elly Schlein, a commentare la notizia postando sui social una foto che la ritrae insieme alla premier Giorgia Meloni, ripescata dal maggio del 2023, quando le due si incontrarono a Montecitorio per parlare di riforme istituzionali: «Senza consenso è sempre violenza. Solo sì è sì! Finalmente si chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è stupro». Alle parole della leader dem ha fatto eco il deputato sardo Pietro Pittalis di FI, componente della commissione Giustizia: «È stato attuato uno strumento di contrasto verso gli abusi sessuali volto a proteggere le donne e i loro diritti e il risultato raggiunto è notevole, nonostante visioni diverse sulla tematica».

Il provvedimento

Il sodalizio tra centrodestra e opposizione non ha però trovato seguito nel disegno di legge Valditara. A prendere di mira le parole della pentastellata Cherchi sono stati tutti i partiti della maggioranza: «Incapaci di confutare le tesi della maggioranza con contenuti validi, ricorrono prima alla menzogna, poi alla mistificazione e infine all'insulto e alla diffamazione. Sarebbe questa la dignità e l'onore con cui dovremmo rappresentare il popolo italiano?», si è chiesto il leghista Rossano Sasso, relatore del provvedimento sul consenso affettivo.

