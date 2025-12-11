«Consegniamo al futuro il ricordo di Emilio Lussu» Un’aula porterà il suo nome 

A cinquant’anni dalla sua morte, Emilio Lussu rientra simbolicamente nelle aule in cui si è formato e laureato. Ieri mattina, nel Campus di Sant’Ignazio, l’aula B è intitolata allo scrittore, politico e fondatore del Partito Sardo d’Azione, in occasione del cinquantenario dalla scomparsa. Alle 10, tra gli applausi di professori e studenti, è svelata la targa che porta il suo nome.«Intitolare un’aula significa lasciare nella memoria qualcosa di vivo», spiega il rettore Francesco Mola. «È un gesto semplice, ma che consegna al futuro il ricordo di un uomo importante per la Sardegna e per il Paese. La memoria è fondamentale: gli insegnamenti del passato devono guidare, aiutare a sviluppare pensiero critico. L’Università serve anche a questo».

I giovani

E mentre davanti alla targa si fermano studenti incuriositi, emerge il senso più profondo di questa intitolazione. «Non sapevo dell’iniziativa, l’ho scoperta all’ultimo momento», racconta Matteo Mastinu, 19 anni, studente di Giurisprudenza. «Però è molto importante: Lussu è una figura centrale nella storia della Sardegna. Penso sia giusto che l’Ateneo dedichi un’aula a una personalità come lui: ispira i giovani all’impegno, all’attivismo, a credere nelle proprie idee e a farle valere». Una memoria che diventa esempio, soprattutto per chi oggi studia diritto, storia e istituzioni democratiche. «Lussu», aggiunge Maastinu, «non è solo un politico, ma un grande scrittore, uno dei più importanti della nostra Isola».

Contributo alla società

Alla cerimonia ci sono anche l’assessora comunale all’Istruzione, Giulia Andreozzi, e Camilla Soru, in rappresentanza del presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini. «Spero che avere la targa di un uomo come Emilio Lussu di fronte ad un’aula dell’Università funzioni da insegnamento per chi la varcherà tutti i giorni», dice la consigliere regionale. «Come diceva lo scrittore dobbiamo ricordarci che spesso le convinzioni di pochissimi possono far arretrare la democrazia in favore dei totalitarismi». Sulla stessa linea l’assessora Andreozzi: «Pensare che quest’aula sia stata intitolata a lui è un augurio per studenti e studentesse a impegnarsi nella vita civile per poter dare un contributo nella nostra società».La mattinata prosegue poi con un dibattito dedicato agli studenti dei corsi di storia e diritto costituzionale, guidato dai docenti Gianmario Demuro e Gianluca Scroccu, per approfondire l’eredità politica e culturale di Lussu.

