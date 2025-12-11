VaiOnline
Viale Sant’Ignazio.
12 dicembre 2025 alle 00:35

«Consegniamo al futuro il ricordo di Emilio Lussu» Un’aula porterà il suo nome 

L’omaggio dell’Università al grande politico Il rettore: una guida per la Sardegna e l’Italia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A cinquant’anni dalla sua morte, Emilio Lussu rientra simbolicamente nelle aule in cui si è formato e laureato. Ieri mattina, nel Campus di Sant’Ignazio, l’aula B è intitolata allo scrittore, politico e fondatore del Partito Sardo d’Azione, in occasione del cinquantenario dalla scomparsa. Alle 10, tra gli applausi di professori e studenti, è svelata la targa che porta il suo nome.«Intitolare un’aula significa lasciare nella memoria qualcosa di vivo», spiega il rettore Francesco Mola. «È un gesto semplice, ma che consegna al futuro il ricordo di un uomo importante per la Sardegna e per il Paese. La memoria è fondamentale: gli insegnamenti del passato devono guidare, aiutare a sviluppare pensiero critico. L’Università serve anche a questo».

I giovani

E mentre davanti alla targa si fermano studenti incuriositi, emerge il senso più profondo di questa intitolazione. «Non sapevo dell’iniziativa, l’ho scoperta all’ultimo momento», racconta Matteo Mastinu, 19 anni, studente di Giurisprudenza. «Però è molto importante: Lussu è una figura centrale nella storia della Sardegna. Penso sia giusto che l’Ateneo dedichi un’aula a una personalità come lui: ispira i giovani all’impegno, all’attivismo, a credere nelle proprie idee e a farle valere». Una memoria che diventa esempio, soprattutto per chi oggi studia diritto, storia e istituzioni democratiche. «Lussu», aggiunge Maastinu, «non è solo un politico, ma un grande scrittore, uno dei più importanti della nostra Isola».

Contributo alla società

Alla cerimonia ci sono anche l’assessora comunale all’Istruzione, Giulia Andreozzi, e Camilla Soru, in rappresentanza del presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini. «Spero che avere la targa di un uomo come Emilio Lussu di fronte ad un’aula dell’Università funzioni da insegnamento per chi la varcherà tutti i giorni», dice la consigliere regionale. «Come diceva lo scrittore dobbiamo ricordarci che spesso le convinzioni di pochissimi possono far arretrare la democrazia in favore dei totalitarismi». Sulla stessa linea l’assessora Andreozzi: «Pensare che quest’aula sia stata intitolata a lui è un augurio per studenti e studentesse a impegnarsi nella vita civile per poter dare un contributo nella nostra società».La mattinata prosegue poi con un dibattito dedicato agli studenti dei corsi di storia e diritto costituzionale, guidato dai docenti Gianmario Demuro e Gianluca Scroccu, per approfondire l’eredità politica e culturale di Lussu.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 