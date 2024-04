Consegni i rifiuti? Posteggi gratis 

Parcheggio gratis in cambio di un sacchetto di rifiuti: il “premio” spetta a chi contribuirà a tenere pulita la spiaggia di Scivu, sul litorale della Costa Verde. È l’iniziativa lanciata per il primo anno da un operatore turistico di Arbus, Rossano Vacca, da anni gestore del parcheggio a due passi dal mare e pronto ad aprire un chiosco (tempi burocratici permettendo). «L’obiettivo – dice Vacca – è sensibilizzare i bagnanti ad avere cura della spiaggia. Un piccolo cambiamento nelle nostre abitudini fa la differenza: per esempio, un chilo di plastica in genere si può raccogliere in un paio di ore».

Strisce blu gratis

«L’idea di non fa pagare il ticket a chi parcheggia nell’area sosta autorizzata dal Comune di Arbus - racconta Vacca - mi è venuta in mente lo scorso anno, quando partecipai all’iniziativa dei volontari di Plastic free, una giornata ecologica dedicata a Scivu. La spiaggia sembrava pulita, ma scrutando attentamente ecco rifiuti in quantità. La maggior parte di piccole dimensioni, abbandonati dagli incivili e sepolti sotto la sabbia, pochi depositati dalle mareggiate invernali». In ogni angolo la padrona assoluta era la plastica, il materiale più inquinante che non si dissolve mai e il cui impatto sull’ecosistema marino è devastante. «Un particolare – dice Vacca - mi ha colpito: tantissime particelle di plastica di forma irregolare. Pensando al danno, soprattutto alla nostra salute che queste microplastiche causano, ho deciso di fare qualcosa, diversa dalla consueta raccolta. Non da solo, ma coinvolgendo direttamente i bagnanti, magari con una piccola ricompensa».

Cosa fare

«Per un po’ - racconta l’operatore - ho pensato di offrire un caffè in cambio dell’aiuto ecologico. Ma non so se riuscirò ad aprire in tempo il chiosco: così mi è venuto in mente l’unica cosa che avrei potuto donare: un posto auto». Detto, fatto. Si parte da giugno con l’avvio della stagione balneare. «Una data –prosegue Vacca- scelta non a caso, ma per sensibilizzare i nostri ospiti sull’importanza di ridurre l’utilizzo della plastica e abituarsi a non abbandonarla in spiaggia. Sminuzzata diventa cibo per i pesci e poi va a finire sulla nostra mensa. È tutto pronto. Ho già acquistato buste e setacci, senza i quali è impossibile separare le microplastiche dai granelli di sabbia. Verranno consegnati a chi accetta di vestire i panni di volontario ecologico».

L’esempio

«Non so – continua il gestore - quanti bagnanti sposeranno l’iniziativa. Mi auguro tanti. Se così fosse, però, dovrei vedermela con le spese. Ho messo in conto la rinuncia ad un fetta consistente di guadagno dall’area sosta. Ma se questa dovesse ridursi a zero euro, sarò costretto a fare una scelta, gratis potrebbe essere per i primi parcheggi occupati. A me basta pagare le spese che ogni anno devo sostenere, quattro buste paga per i parcheggiatori, ho poi firmato un contratto per il ritiro dei materiali con una società che gestisce un impianto di riciclaggio».

L’obiettivo è dimostrare che se ciascuno fa la sua parte, ogni anno la stagione turistica sulla Costa Verde riuscirà a liberarsi della piaga dei rifiuti, sempre più profonda dopo lo stop del 2015 al progetto di Spiagge pulite, finanziato dalla Provincia del Medio Campidano per oltre 100 mila euro. Dal 2015 la pulizia è opera di associazioni ambientaliste e di volontari attraverso le giornate ecologiche. «Una soddisfazione vedere Scivu pulita, un pregio in più per una delle aree meglio conservate in Europa dal punto di vista ambientale», conclude Vacca.

