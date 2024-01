Consegne fantasma e disservizi, botta e risposta sindaco-Poste 

Non arriva la bolletta dell’energia elettrica, le sanzioni ma neanche gli atti giudiziari. A Laconi tanti cittadini non ricevono la posta da diverso tempo. Ecco perché il sindaco, Salvatore Argiolas, ha deciso di scrivere una nota a Poste italiane. «Il disagio evidenziato da numerosi miei concittadini per il disservizio è forte - si legge nel documento - Trattandosi di servizi essenziali che devono essere garantiti chiedo cortesemente di adottare tutti i provvedimenti utili al ripristino corretto e puntuale del servizio. Specifico inoltre che non può essere accolta l’obiezione rilasciata da un’impiegata in risposta ad alcune doglianze dell’utenza, circa la mancata corrispondenza di alcuni numeri civici in quanto, se pur vera, la modifica della toponomastica risale al 2018».

Immediata la risposta di Poste italiane: «Sul territorio di Laconi i portalettere incontrano quotidianamente problemi legati all’assenza dei nominativi dei destinatari della posta. In particolare nelle località rurali la toponomastica risulta carente, in tanti casi assente. In presenza di tale contesto non sempre è possibile mantenere un livello del servizio in linea con gli standard di qualità e le tempistiche di consegna. Poste italiane sta già pianificato soluzioni mirate a risolvere nei prossimi giorni qualche lieve rallentamento in alcune zone di recapito».

L’Azienda fa sapere inoltre che, per correggere il fenomeno delle “cassette anonime”, ha inviato ai cittadini una comunicazione in cui si richiede la loro collaborazione.

