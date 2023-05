Consegnato agli studenti il diario della Polizia 

«Parliamo di legalità tutti i giorni. La scuola ha questo privilegio». Sono le parole di Alessandra Cocco, dirigente della primaria “Giovanni Lilliu” di via Garavetti, nel giorno della consegna dell’agenda scolastica “Il mio diario” della Polizia di Stato che verrà distribuita a tutti gli studenti delle attuali classi terze delle scuole elementari del sud della Sardegna. Un’agenda da utilizzare il prossimo anno scolastico quando i ragazzi saranno in quarta.

L’istituto di via Garavetti ieri mattina ha ospitato l’iniziativa che ha aperto la consegna. Il progetto, voluto dal ministero dell’Interno, in collaborazione con quello dell’Istruzione e del Merito, è giunto alla decima edizione. Attraverso le pagine del diario vengono affrontate varie tematiche: la navigazione sicura in Internet, il bullismo ed il cyberbullismo, il rispetto delle regole della strada, l’educazione ambientale, il valore dello sport, l’inclusione sociale. All’incontro di ieri erano presenti i rappresentanti di varie istituzioni. E ovviamente i poliziotti che hanno consegnato le agende ai bambini per poi mostrare loro alcune attività della Polizia. Presente anche Oreste Lai, campione paralimpico di tiro al piattello delle Fiamme Oro, che ha paralo agli studenti. (m. v.)

