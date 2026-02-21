VaiOnline
Sestu.
22 febbraio 2026 alle 00:59

Consegnato a Milano il premio “città verde” per il parco fluviale 

L’annuncio era arrivato poche settimane fa, ieri la sindaca Paola Secci e l’assessora al Verde pubblico Roberta Argiolas hanno ritirato a Milano il premio assegnato al Parco fluviale di Sestu in via Piave. Una menzione speciale intitolata “La città per il verde”, nella categoria “La città resiliente”, e conferita dalla casa editrice “Il Verde di Milano”, che pubblica anche la rivista “Acer”, sul tema del verde e del paesaggio.

La premiazione si è svolta alla fiera My Plant & Garden. «È un riconoscimento importante per tutta la nostra comunità. Il “Parco Fluviale Rio Matzeu” rappresenta un modello concreto di rigenerazione urbana sostenibile: abbiamo trasformato un’area degradata in uno spazio verde vivo, resiliente e fruibile da tutti», riassume l’assessora, mentre la sindaca aggiunge: «Continueremo a investire nel verde pubblico come infrastruttura strategica per la qualità della vita e il futuro del nostro paese». Il parco, realizzato con i fondi Pnrr, ha previsto tanti nuovi alberi e aiuole, aree gioco e fitness, in un’area di circa 20 mila metri quadrati. Per la giuria, «riqualifica un’area urbana con nuove piantumazioni, spazi multifunzionali, soluzioni attente ai cambiamenti climatici, gestione delle acque, qualità della vita». Oggi sembra praticamente pronto. I lavori erano iniziati nel novembre 2024, e al momento non c’è ancora una data per l’inaugurazione: «Se non avremo altre condizioni meteo avverse, a breve completeremo l’opera con le lavorazioni di rifinitura e l’installazione del sistema di videosorveglianza. Ancora qualche settimana e finalmente l’intera area verrà restituita alla cittadinanza», promette l’assessora. (g. l. p.)

