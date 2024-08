Consegnata alla comunità la statua della Madonna di Bonaria 

Ieri nella chiesa di San Pietro Apostolo, durartela messa, la statua della Madonna“Nostra Signora di Bonaria”, realizzata dall’artista Dina Palae donata alla comunità da una famiglia di devoti, è stata restituita ai cittadini dai carabinieri della stazione di Terralba.

La statua era stata rubata lo scorso gennaio dalla teca in vetro che la conteneva, nelercorso della processione di Marceddì. Erano stati alcuni passanti a trovare l’amara sorpresa: l’edicola votiva era vuota. La notizia del furto aveva suscitato grande indignazione e sgomento nellacomunità, in particolare fra i pescatori. Immediatamente sono partite le indagini e i sopralluoghi, per far lucesul caso e raccogliere informazioni e prove.Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Oristano, sono iniziate subito; in una zona non molto distante dal luogo originario, la statua era stata ritrovata, rotta in sette frammenti, che, restituiti a Dina Pala, inquesti mesi sono stati ricomposti con cura per restaurare il prezioso manufatto.

Con la celebrazione di ieri, si è volutotestimoniare l’importanza del ritrovamento della statua. Ritrovamento che, come sottolineato dal comandante provincialedell’Arma, è stato possibile grazie alla collaborazione della polizia municipale.

