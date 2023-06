Consacrata la nuova chiesa dedicata a San Pio nella sede del IX Battaglione dei carabinieri 

Nasce in piazza San Bartolomeo, nella sede del IX Battaglione Carabinieri Sardegna, una nuova chiesa dedicata a San Pio da Pietrelcina. La cerimonia di dedicazione e consacrazione è stata officiata dall’Ordinario Militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò. La chiesa ha trovato posto nella storica cappella del Battaglione, nel polo militare di piazza San Bartolomeo. C’erano anche tutti i cappellani militari sardi: tra questi il decano, Padre Mariano Asunis cappellano dell’Arma dei carabinieri in Sardegna.

Presenti anche i vertici dell’Arma, a iniziare dal comandante del IX Battaglione, il maggiore Stefano Colantonio, che insieme ai suoi militari ha accolto il comandante delle unità mobili e specializzate carabinieri Palidoro, il generale di Corpo d’armata Gianfranco Cavallo e il generale Giovanni Adamo, comandante della I Brigata mobile, con sede a Roma. Presente anche il generale Francesco Gargaro, comandante della Legione Carabinieri Sardegna, oltre alle autorità cittadine e regionali sia militari che civili. Presenti anche il presidente della Regione Christian Solinas, quello del Consiglio regionale Michele Pais e Giorgio Angius, in rappresentanza del sindaco di Cagliari. Alla fine del rito religioso, il comandante del Battaglione, il maggiore Stefano Colantonio, ha espresso «riconoscenza a tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione della chiesa che d’ora in avanti sarà luogo di preghiera e d’incontro per carabinieri, militari tutti e per le loro famiglie. Un modo per trarre conforto e forza per l’impegno costante al mantenimento della sicurezza pubblica».

