Consacrata la chiesa ortodossa romena 

Prima la processione delle reliquie, poi il lavaggio dell'altare e la purificazione con l’olio benedetto e infine la divina liturgia che ha ufficialmente inaugurato la funzione liturgica del luogo sacro. Istituita nel 2011, la chiesa ortodossa romena San Giovanni Battista è stata consacrata con una solenne cerimonia, durata tre ore, presieduta dal vescovo ordinario della diocesi ortodossa romena d’Italia, monsignor Siluan, con la partecipazione dell'arcivescovo di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, monsignor Atanasie e l’omologo del Canada, monsignor Ioan Casian, accompagnati da presbiteri e diaconi, e hanno partecipato anche il console generale della Romania in Italia, Marian Popescu, e il sindaco, Settimo Nizzi. Guidata dal 2019 dal parroco padre Marian Gāinā, la chiesa ortodossa è stata costruita, su un terreno dato in concessione dal Comune alla comunità romena, grazie a un generoso contributo dell'imprenditore romeno Dan Petrescu, di casa in Gallura, che ha donato centomila euro poco prima di perdere la vita in un incidente aereo mentre decollava da Linate diretto a Olbia e al quale è stato dedicato un ritratto esposto nell’edificio di culto. La consacrazione della chiesa segna il consolidamento della presenza ortodossa in Gallura e, ha detto il console Popescu, «la piena integrazione della comunità romena a Olbia». (t.c.)

