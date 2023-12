«Conosciamoci meglio» L’arcivescovo Baturi abbraccia i migranti 

Storie e sguardi che si intrecciano, ognuno portatore della sua storia, con bagagli differenti, ma speranze che si fondono nell’incontro tra l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, e le comunità di migranti presenti nel territorio diocesano, avvenuto ieri nella sede dell’Episcopio. L’iniziativa “È Natale, il Vescovo incontra gli immigrati”, organizzata dall’Ufficio Migrantes e dalla Caritas, è diventata un momento di accoglienza, di conoscenza e di condivisione reciproche, per favorire l’integrazione e la promozione di una cultura del dialogo e dell’incontro.

Tradizione

L’appuntamento, ormai da quattro anni divenuto una tradizione, ieri, ha visto dialogare con Baturi quasi cinquanta rappresentanti delle comunità presenti nel territorio della diocesi: le nazionalità sono le più diverse, le culture e le religioni pure, ma tutti e tutte poggiano un po’ dei loro sogni sulla Caritas e sulla Chiesa di Cagliari. «Abbiamo deciso un incontro gruppo per gruppo per permettere a tutti di esprimere sé stessi, la propria cultura, la loro percezione del Natale, ma anche dell’integrazione in città e, perché no, ascoltare le richieste alla Chiesa che vuole essere fattore di accoglienza e inserimento. Il Natale è anche questo: la possibilità di pensare a orizzonti ampi, abbattendo muri di separazione psicologici o sociali. È un momento in cui lo scambio di auguri diventa incontro e volontà di protagonismo», ha detto Baturi. E così Viky ha spiegato perché lui e molti dei suoi amici hanno lasciato il Pakistan: «Siamo scappati dalla fame, dalla povertà, dalle violenze e dal terrorismo. Reclutano i bambini e li fanno diventare kamikaze con la scusa che vedranno il Paradiso, è una situazione estrema». Tra loro anche tre laureandi in medicina, come Hamza Yasseen, 24 anni, fuggito prima dal suo Paese e poi dalla guerra in Ucraina: «Continuo a studiare online, adesso sto imparando anche l’italiano. A Cagliari si sta bene, ho trovato anche lavoro in un ristorante, così mi pago gli studi e vado avanti».

I doni

«Molti piangono ricordando le guerre da cui arrivano, vivono drammi anche familiari. Quindi la possibilità di un abbraccio simbolico è un gesto molto significativo, consente una lettura della realtà, perché la conoscenza vera delle situazioni avviene sempre nell’incontro con le persone che sono protagoniste e testimoni», aggiunge l’arcivescovo, che ha ricevuto tanti doni. Per esempio la maglia e il cappellino della Nigeria, che ha indossato volentieri per la foto di gruppo. A sua volta ha donato loro il Tau in legno d’ulivo, e ai più piccoli ceste di caramelle e dolciumi.

I cari a Gaza

Mohamed ha 35 anni, arriva dalla Palestina, parla poco italiano, è a Cagliari da poco più di un anno: «Ho lasciato la mia famiglia a Gaza, so che è scappata verso Rafah, ma non ho più contatti con loro», ha detto con gli occhi lucidi e lo sguardo rivolto al cielo. Presenti anche il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai e il diacono Enrico Porru, direttore di Migrantes. «Per loro la Caritas è uno spazio di fiducia e sicurezza. Si aspettano accoglienza, conforto, consolazione, accompagnamento verso i loro percorsi di inclusione e integrazione - ha aggiunto don Lai – Questo incontro vuole significare la nostra dimensione universale, dove il dialogo va oltre anche le differenze e dove queste spesso diventano delle ricchezze».

