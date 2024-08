Conoscete gli Urthos e i Buttudos? Il Carnevale di Barbagia è a Fonni 

Storia, tradizione e identità insieme a un rinnovato senso della comunità. Sono gli elementi cardine del festival del Carnevale barbaricino “Identidades”, giunto alla settima edizione e iniziato ieri, a Fonni, con l’apertura del Museo della cultura pastorale, i tour alla scoperta dei murales e della basilica dei Martiri, la presentazione del libri “Su Ceomo, Sas Mascheras Limpias, Urthos e Buttudos” di Michelino Carta e “Chentannos” di Laura Mele.

Campanacci e orbace

Domani Fonni sarà la destinazione dei tanti appassionati di cavalli e corse ippiche per il Palio dei Comuni; ma intanto cresce l’attesa per la grande sfilata di oggi delle 16,30 (partenza via Umberto-chiusura in piazza Europa) e per la dodicesima edizione del Brathallos Folk Festival (ore 22, piazzale della Basilica dei Martiri). A fare gli onori di casa gli Urthos e Buttudos insieme a Sas Mascheras Limpias, alla presenza dei Boes e Merdules “Betzos” di Ottana, i Mamuthones e gli Issohadores dell’Atzeni Beccoi di Mamoiada, i Mamutzones “Antigos” di Samugheo. Nonché dei Tumbarinos di Gavoi, S’Urtzu e Sos Bardianos di Ula Tirso e le maschere di Sorgono, Teti, Lodine e Oristano.

La mappa del mondo

A colpire, poi, il tratto internazionale della manifestazione, con la presenza di ospiti da Portogallo, Spagna, Panama, Slovacchia, Polonia, Cile e Serbia. Con sullo sfondo, la grande regia fra Gruppo folk Brathallos, dell’associazione culturale Urthos e Buttudos Proloco, patrocinati da Comune, Bim, Regione e altri importanti attori. «Siamo soddisfatti del grande lavoro svolto insieme agli amici di tutte le associazioni e così con i cittadini», dice Salvatore Marceddu, del Gruppo Folk Brathallos. «Il nostro folk festival è alla dodicesima edizione. Un risultato che, come per Identidades, ci riempie di orgoglio».

Un ricco montepremi

Ma l’entusiasmo è palpabile anche a pochi chilometri dal paese, nel galoppatoio San Cristoforo, dove si fanno gli ultimi ritocchi in vista del 38esimo Palio dei Comuni, in programma domani (ore 17). Promosso dalla società ippica locale, dal 1985 richiama in paese migliaia di appassionati da tutta l’Isola e non solo, in un clima di grande ospitalità. Importante il montepremi, per un valore complessivo di 30mila euro (20mila per i primi tre classificati, 3mila nella finalina, 2mila per le pariglie dei cavalieri locali e 5mila per la categoria dei mezzosangue). Portabandiera del Comune di Fonni, il cavaliere locale Luca Masuri, in sella a “Io ci provo”.

Senza barriere

Ma il vero valore aggiunto sarà nell’inclusività, con una manifestazione senza barriere per i disabili, grazie a una quindicina di posti in cui poter assistere comodamente alla corsa. «Un’attenzione per gli amici con disabilità», dice Franco Masuri, presidente della società ippica. «Diamo al Palio una connotazione sociale e solidale, a dimostrazione dei grandi valori della comunità fonnese». Soddisfatta la sindaca Daniela Falconi: «Sarà un fine settimana con la comunità protagonista. Le associazioni sono il cuore pulsante del paese ed è bello vedere di come ogni anno Identidade, Folk Festival e Palio viaggino nella stessa direzione, richiamando centinaia di turisti».

