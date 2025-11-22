Conoscere le emozioni dei ragazzi 

Imparare a comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri, prevenire fenomeni di isolamento, costruire una cultura basata sul rispetto, l’ascolto e la collaborazione. Affrontare le piccole e grandi sfide quotidiane. Questi gli obiettivi del progetto “Stare al mondo: costruire competenze emotive e sociali”, che si è recentemente concluso. L'iniziativa ha coinvolto oltre 400 studenti tra i dieci e i 13 anni delle scuole elementari e medie di Tortolì. Un progetto finanziato e promosso dal Comune in collaborazione con gli Istituti Comprensivi I e II. Un percorso di diverse settimane con una serie di incontri sull'educazione alle relazioni, sulla consapevolezza personale e sul benessere emotivo, guidato dall’esperto, Vittorio Sanna. «Siamo convinti che sia indispensabile promuovere un linguaggio comune tra scuola, studenti e famiglie. Un lavoro sinergico tra la comunità educante», ha commentato l’assessora all’Istruzione Irene Murru. (f. me.)

