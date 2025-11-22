VaiOnline
Tortolì
23 novembre 2025 alle 00:39

Conoscere le emozioni dei ragazzi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Imparare a comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri, prevenire fenomeni di isolamento, costruire una cultura basata sul rispetto, l’ascolto e la collaborazione. Affrontare le piccole e grandi sfide quotidiane. Questi gli obiettivi del progetto “Stare al mondo: costruire competenze emotive e sociali”, che si è recentemente concluso. L'iniziativa ha coinvolto oltre 400 studenti tra i dieci e i 13 anni delle scuole elementari e medie di Tortolì. Un progetto finanziato e promosso dal Comune in collaborazione con gli Istituti Comprensivi I e II. Un percorso di diverse settimane con una serie di incontri sull'educazione alle relazioni, sulla consapevolezza personale e sul benessere emotivo, guidato dall’esperto, Vittorio Sanna. «Siamo convinti che sia indispensabile promuovere un linguaggio comune tra scuola, studenti e famiglie. Un lavoro sinergico tra la comunità educante», ha commentato l’assessora all’Istruzione Irene Murru. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis