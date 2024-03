«Conosce i vandali? Li denunci» 

Le aree al buio nella città? Per il sindaco Mauro Usai non si tratta per la maggior parte dei casi di una criticità legata a dei guasti tecnici sull’impianto dell’illuminazione pubblica, ma di vere e proprie manomissioni. «Da un po’ di tempo, inspiegabilmente troviamo alcune vie della città completamente al buio - ha spiegato Usai - persino dove abbiamo di recente ammodernato tutti gli impianti. Lo posso dire con certezza, sono stati trovati dei quadri elettrici forzati e staccati manualmente, alcuni con dei cacciaviti, altri senza essere stati nemmeno forzati, come se gli autori fossero in possesso delle chiavi. Se dovesse accadere nuovamente pubblicherò la foto degli autori di questi scherzetti».

Le polemiche

Le dichiarazioni, postate anche sui profili social del sindaci, hanno destato scalpore, in alcuni casi persino delle polemiche sfociate non solo dai consiglieri dell’opposizione, ma anche dai membri di maggioranza: «Se sostiene d’avere la certezza che ci siano delle persone che compiono dei gesti simili, che costituiscono un reato - dichiara il consigliere di maggioranza del gruppo misto Federico Melis - il primo cittadino dovrebbe intervenire nelle opportune sedi, segnalando gli episodi e non continuare a fare degli slogan o fare della propaganda addossando la responsabilità delle criticità ad altri. Quelle responsabilità è Usai a doversele assumere».

Strade al buio

Da mesi sono decine decine le segnalazioni da parte dei cittadini. Molte vie il più delle volte rimangono prive di illuminazione, in altrettanti casi il buio imperversa in interi quartieri: «Finalmente la prima settimana di aprile - ha proseguito il sindaco - inizieranno i lavori di Edison e la messa in sicurezza di tutti gli impianti, a partire dai quadri elettrici, dove saremo costretti a mettere i lucchetti».

La protesta

Il consigliere d’opposizione di FdI Luigi Biggio interviene su quanto accaduto: «Posso anche credere ci sia stato qualche episodio di manomissione degli impianti, non ho le prove per smentire quest’accusa, però sono fermamente convinto che la quasi totalità dei problemi sull’illuminazione pubblica, non sia dovuta a dei sabotaggi, altresì a delle criticità relative allo stato degli impianti stessi. Una dinamica quest’ultima a cui deve porre rimedio l’amministrazione comunale». Biggio contesta inoltre i modi utilizzati dal primo cittadino per portare alla luce la vicenda: «Non ci si può porre nei confronti dei cittadini in questo modo - prosegue - perché se avesse la certezza e conoscesse l’identità dei presunti colpevoli, non utilizzerebbe le minacce sui social, ma interverrebbe opportunamente e nei canali preposti. Questi atteggiamenti non sono consoni ad un primo cittadino».

