Conoci: sì ai lavori. Per Bruno opera fumosa 

Il sindaco Mario Conoci spera che la futura giunta regionale non abbia alcun ripensamento sul nuovo ospedale di Alghero. «Un’opera che la città attende da tempo. Un danno gravissimo perdere il finanziamento di 350 milioni di euro, risorse che non possono e non devono essere messe in discussione. Che non ci siano passi indietro – incalza il primo cittadino algherese - sarebbe un pessimo esordio». Mario Bruno, il leader dell’opposizione, invece, ritiene che sulla sanità serva fermarsi per una riflessione seria: «Non una delibera last-minute di facciata». Per questo Bruno non grida allo scandalo dopo lo stop ai nuovi ospedali, ritenendo invece «imbarazzante e fuorviante la polemica del presidente uscente del Consiglio regionale», Michele Pais che aveva alzato gli scudi, richiamando destra e sinistra all’unità, al grido di «giù le mani dai nuovi ospedali dei sardi!».

Ma non la pensa così Bruno. A suo giudizio quella delibera presentava studi di fattibilità «molto frettolosi e striminziti» e un piano di investimenti «impreciso e fumoso». Il centrodestra, sottolinea Mario Bruno, ha avuto un’intera legislatura per varare una delibera sui nuovi ospedali, «per dettagliare e impegnare risorse certe che pure aveva in cassa, per definire veri e propri studi di fattibilità, per avviare la progettazione e perfino i lavori. Aveva tutto il tempo, ma lo ha sprecato».

RIPRODUZIONE RISERVATA