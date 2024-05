«Conoci ha agito per motivi personali» 

Tanti progetti portati a termine, altri in itinere e una estate musicale ricchissima. Andrea Delogu lascia la guida della Fondazione Alghero senza rimorsi, certo di aver agito sempre nell’interesse dell’ente strumentale partecipato del Comune di Alghero.

Ha avuto anche la preoccupazione di rinnovare i contratti degli operatori della Grotta di Nettuno. Accanto a lui, nella conferenza stampa convocata in una sala del ristorante Rafel, c’è anche Sara Govoni, ex componente del Cda. Insieme hanno raccontato la loro esperienza nella Fondazione, le diverse iniziative per la valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale del territorio, fino alla “cacciata” decisa dal sindaco Mario Conoci che, con un decreto ha azzerato il Consiglio di amministrazione per nominarne uno nuovo. «Non penso ci siano motivazioni politiche, piuttosto personali», ha dichiarato Delogu. Poco prima della firma del decreto l’ex presidente silurato aveva inviato tramite Pec una memoria difensiva di quindici pagine, «completamente ignorata». Uno dei nodi riguardava il doppio incarico di presidente e direttore pro tempore ricoperto da Delogu. «Il concorso era stato messo in stand-by – ha proseguito - perché non c’era la certezza degli introiti della Grotta di Nettuno», finita nella tagliola della direttiva Bolkestein. Sara Govoni ha voluto ringraziare tutta la squadra che ha lavorato in Fondazione per il reperimento dei vari finanziamenti. Lei avrebbe ricevuto pressioni perché si dimettesse. Delogu a giorni convocherà l’assemblea dei soci per il cambio di guardia. Del nuovo Cda faranno parte Neria De Giovanni, Roberto Cau e Pier Paolo Carta.

