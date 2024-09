ConnEtica torna a Oristano «per navigare le transizioni» 

Le connessioni digitali, l’intersezione tra etica e tecnologie sono i temi portanti del festival ConnEtica arrivato alla quarta edizione e nuovo agorà degli appassionati e cultori della materia. Il titolo della edizione 2024 è “Web 20.30. Navigare le transizioni ecologica e digitale per un futuro equo e sostenibile” e oggi inizia la prima giornata di incontri, forum e dibattiti che si articoleranno da oggi a domenica prossima, 29 settembre, e dal 7 al 10 novembre negli spazi del Centro Studi Danza e del Consorzio Uno.

ConnEtica affronterà temi cruciali come le transizioni digitali ed ecologiche, il web 3, la blockchain, i nuovi mercati, la foodchain, la medicina, le arti e la cultura, l’ambiente e la società, l’informazione e la formazione. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita sul nostro pianeta e per tutti gli esseri viventi, coinvolgendo gli studenti i veri attori delle transizioni digitali in corso e future.

Gli argomenti previsti saranno sviluppati accostando a ogni tema i goals dell’Agenda Europea 2030 e i relativi target ritenuti congrui all’argomento trattato coinvolgendo scienziati, studiosi, specialisti, imprese, cittadini e nuove generazioni a partecipare e riflettere insieme sulle migliori strade da seguire per uno sviluppo equo e sostenibile.

Giampiero Vargiu, presidente di Oristano e oltre, l’associazione di promozione sociale genitrice e curatrice del Festival precisa che «in questa quarta annualità, le collaborazioni che hanno creduto in ConnEtica sono ancora più numerose grazie alle tante realtà produttive attive nell’economia non solo regionale, il mondo della ricerca accademica e delle professioni, il mondo dell’informazione con l’Ordine dei Giornalisti e dell’Associazione della Stampa Sarda. ConnEtica si candida così ad essere un connettore e incubatore di idee e propositi, di confronto e formazione. Ci si rivolge al popolo delle scuole degli ultimi anni, al mondo universitario che sta formando le proprie specializzazioni e competenze ma accoglie il contributo prezioso di chiunque voglia aiutare tutte e tutti a capire meglio il presente che viviamo e scegliere in modo consapevole il futuro prossimo e quello più lontano».

