Coniugi uccisi, dai profili genetici la verità sul delitto  

È in via di chiusura l’inchiesta per duplice omicidio volontario legato alla morte dei coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, 79 e 82 anni, trovati senza vita lo scorso 5 dicembre nello studio della loro casa di via Ghibli. Dopo aver tracciato il dna a quattro donne, tutte parenti o affini della coppia, i carabinieri del Ris e i colleghi della stazione di San Bartolomeo stanno cercando di comparare i profili genetici con uno femminile che sarebbe stato trovato nell’abitazione. Nel frattempo sono pressoché terminati gli esami al computer e ai telefoni del 44enne Claudio Gulisano, figlio minore degli anziani coniugi, che è stato arrestato a fine dicembre con l’accusa di averli uccisi per questioni economiche: l’indizio più rilevante è quello che avrebbe effettuato dei bonifici a suo favore quando la coppia sarebbe stata già morta.

Nel frattempo si attende che finiscano gli accertamenti tecnici irripetibili su 68 reperti sequestrati nel corso di cinque sopralluoghi nella casa del Quartiere del Sole e nell’abitazione del figlio minore della coppia, finito in carcere a fine dicembre sospettato di aver avvelenato i genitori. Oltre ciò, dovrà essere consegnata anche la relazione medico legale e tossicologica che chiarirà una volta per tutte come sono morti i due pensionati.

